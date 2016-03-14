حفاری خط سه قطار شهری مشهد از اردیبهشت سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کیامرز ظهر دوشنبه در نشست خبری که در تالار جلسات اداره کل قطار شهری مشهد برگزار شد، از آغاز عملیات اجرایی خط ۳ قطار شهری مشهد پیش از اردیبهشت سال آینده خبر داد و اظهار کرد: امروز جلسه ای در دفتر وزیر اقتصاد با حضور شهردار مشهد برگزار شده و طی آن طرح ترک تشریفات و صدور مجوز آغاز عملیات اجرایی خط ۳ قطار شهری مشهد امضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون شهرستان های مجاز به شروع طرح عمرانی پیش از اتمام طرح های قبلی نیستند، ادامه داد: با پیگیری های شهردار تبصره ای در این قانون درنظر گرفته شد که طی آن شروع طرح جدید پس از اتمام ۷۰درصد طرح های پیشین امکان پذیر می شود.

مدیر عامل قطار شهری مشهد ادامه داد: به همین دلیل با اتمام بیش از ۷۰درصد از پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد، امکان شروع عملیات اجرایی خط ۳ ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه سیستم برق مورد نیاز دستگاه حفاری تی. بی. ام خط سه قطار شهری تأمین شده است، افزود: برق هشت مگاواتی برای این دستگاه مورد نیاز بوده که با همکاری شرکت برق تأمین شده و از ۲۷ اسفند جهت آزمون دستگاه به آن منتقل خواهد شد.

کیامرز به تکمیل ساخت ایستگاه بوستان ریحانه اشاره کرد و گفت: این ایستگاه که برای دسترسی راحت بانوان مشهدی به بوستان ریحانه ساخته شده، اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداری از فاز یک خط دو قطار شهری در سال ۹۵

وی با اشاره به اینکه ۱۴.۵ کیلومتر حفاری خط ۲ قطار شهری مشهد به اتمام رسیده است، ادامه داد: عملیات ساخت ناوگان خط ۲ آغاز شده و مذاکرات با طرف چینی در مهر سال ۹۴ در این راستا صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد در سال آینده فاز یک خط دو قطار شهری مشهد راه اندازی شود.

کیامرز با بیان اینکه حفاری ۳۷ کیلومتر از خط دو قطارشهری مشهد در سال ۹۵صورت می پذیرد، گفت: تجهیز فاز یک این خط در سال آینده انجام خواهد شد و تلاش می کنیم این فاز از خط ۲ قطار شهری مشهد در سال آینده به بهره برداری برسد.

نقش پررنگ اوراق مشارکت در تکمیل پروژه های قطار شهری

وی به اختصاص بودجه ۱۲۰ میلیارد تومانی دولت به پروژه قطار شهری مشهد اشاره کرد و افزود: با وجود وعده دولت مبنی بر تحقق این بودجه تا ۲۷ اسفند، تا کنون تنها ۵۰ درصد آن، یعنی حدود ۶۰ میلیارد تومان محقق شده است.

کیامرز ادامه داد: شهرداری هم موظف است به میزان دولت در تکمیل خطوط قطار شهری مشهد هزینه کند و امسال از سوی شهرداری ۱۰۰ میلیارد تومان از این بودجه به قطار شهری اختصاص یافته است.

وی به فروش دو مرحله ای اوراق مشارکت با ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشاره کرد و گفت: فروش این اوراق در تکمیل پروژه های قطار شهری بسیار تأثیرگذار بود.

کیامرز با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه این شرکت را ملزم به اتمام ۴.۵ کیلومتر از خط ۲ قطار شهری در سال آینده کرده است، گفت: با این حال شهردار از این شرکت خواسته تلاش خود را برای اتمام پروژه تا ایستگاه میدان راه آهن ادامه دهد که این مقدار به معنی تکمیل ۶.۵ کیلومتر خواهد بود.

وی از قول مساعد شهردار در تأمین هزینه های خط ۲ خبر داد و افزود: طبق آنچه سازمان برنامه و بودجه از ما خواسته باید سال آینده چهار ایستگاه کشف رود، طبرسی، میدان فجر و چهارراه گاز را به اتمام برسانیم که در صورت اتمام آن، سه ایستگاه دیگر تا میدان شهدا را تکمیل خواهیم کرد.

تفاوت ۱۰۰درصدی خط یک و دو

کیامرز با بیان اینکه خط یک و دو قطار شهری تفاوت ۱۰۰درصدی خواهند داشت، گفت: خط یک قطار شهری مشهد از نوع ال. آر. تی بوده و بقیه خطوط قطار شهری مشهد به صورت تونل عمیق برنامه ریزی شده اند.

وی ادامه داد: قطارهای خط یک امکان ورود به خطوط ۲، ۳ و ۴ را ندارند در حالیکه امکان عبور قطارهای خطوط دیگر از مسیر یکدیگر فراهم خواهد شد.

کیامرز با اشاره به اینکه ظرفیت مسافربری خط ۲ نسبت به خط یک افزایش چشمگیر خواهد داشت، گفت: پیش بینی کرده ایم خط ۲ بتواند تا ۲۲هزار مسافر را جابه جا کند.

چینی ها و بازار فروش قطار به ایران

وی در خصوص تأثیر پساتحریم بر قطار شهری مشهد گفت: هیئت های تجاری اروپایی و امریکایی تنها برای انجام مذاکرات به ایران آمده اند و شرکت قطار شهری مشهد با هیچ یک از این شرکت ها تاکنون وارد معامله نشده است.

کیامرز با حمایت شرکت های چینی در دوره تحریم از ایران اشاره کرد و گفت: شرکت های چینی بسیار پیشرفت کرده اند. با این حال اگر شرکت های کانادایی و ایتالیایی امکان رقابت قیمتی با شرکت های چینی داشته باشند، از آن ها قطار می خریم.

وی ادامه داد: قطارهای خط ۲ خریده شده اند اما برای دیگر خطوط هنوز با چینی ها وارد مذاکره نشده ایم و منتظر واکنش شرکت های اروپایی و امریکایی هستیم.

کیامرز از اتمام مطالعات فاز یک خط چهار قطار شهری مشهد خبر داد و گفت: اگر دستگاه های حفاری تی. بی. ام بتواند حفاری خط سه را به موقع انجام دهد بلافاصله آن را وارد خط چهار کرده و این پروژه را آغاز خواهیم کرد.

وی به لزوم افزایش تعداد ناوگان های خط یک اشاره کرد و گفت: قطار شهری مشهد برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به ۱۲۰ واگن دیگر نیاز دارد که اعتبار آن حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.