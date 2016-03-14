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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۷

پیشکسوت آبادانی عرصه مطبوعات دار فانی را وداع گفت

پیشکسوت آبادانی عرصه مطبوعات دار فانی را وداع گفت

آبادان- روز گذشته «اسماعیل نکویی» یکی از پیشکسوتان عرصه مطبوعات آبادان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نکویی که از معلمان آبادان نیز به شمار می رود، حدود ۴۰ سال به عنوان خبرنگار روزنامه کیهان (پیش از انقلاب اسلامی تاکنون) در عرصه خبر و اطلاع رسانی فعالیت داشت.

نکویی روز گذشته در سن ۷۲ سالگی و به دلیل کهولت سن درگذشت.

طبق اعلام خانواده این مرحوم، پیکر وی، فردا سه شنبه برابر با ۲۵ اسفندما، ساعت ۱۰ از مقابل منزل مسکونی وی واقع در خیابان شهریار(پرویزی)، جنب مسجد سید علی نقی به سوی منزلگاه ابدی وی در آرامستان بهشت رضا(ع) آبادان تشییع می شود.

خبرگزاری مهر استان خوزستان ضمن تکریم و تجلیل از مقام فرهنگی شادروان «اسماعیل نکویی» درگذشت وی را به خانواده آن مرحوم و جامعه رسانه ای شهرستان آبادان تسلیت می گوید.

کد مطلب 3580208

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