به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجتمع گلخانه ای در کشت و صنعت لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجتمع کشت و صنعت یک طرح بزرگ اقتصادی است که سال ها تعطیل شده بود ولی با اقدامات صورت گرفته طی دو سال اخیر امروز شاهد احیاء آن هستیم.

وی احیاء مجتمع کشت و صنعت لرستان را مصداق تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: در این مجتمع یک گلخانه کاملا مدرن در زمینی بالغ بر ۴۰ هکتار و با سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شود که برای ایجاد این گلخانه یک شرکت هلندی مشارکت ۳۰ درصدی خواهد داشت.

استاندار لرستان با بیان اینکه لرستان اولین استانی است که در دوران پسابرجام سرمایه گذاری خارجی در آن عملیاتی شده است، عنوان کرد: در دوران پسابرجام کشورهای خارجی اولین استانی که برای سرمایه گذاری خود انتخاب کردند لرستان بود و این امر نشان دهنده وجود امنیت بالا برای سرمایه گذار در این استان است.

بازوند به روند توسعه باغات در مجتمع کشت و صنعت لرستان اشاره کرد و افزود: حدود ۶۰۰ هکتار توسعه باغات در این مجتمع در دستورکار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۶ حدود ۹۰ درصد ظرفیت های مجتمع کشت و صنعت به بهره برداری برسد، ادامه داد: همچنین پیش بینی می شود بین هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر در مجتمع کشت و صنعت لرستان به صورت مستقیم مشغول به فعالیت شوند.

استاندار لرستان یادآور شد: در حال حاضر ۴۰۰ نفر در مجتمع کشت و صنعت لرستان مشغول به کار هستند.