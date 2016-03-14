سومین مرحله اردوی آموزشی اسکی جانبازان و معلولان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، آخرین مرحله تمرینات تیم اسکی در سال ۹۴ از امروز در پیست شمشک تهران با حضور ۱۵ اسکی باز جانباز و معلول آغاز شد.

علی رحیمی (فارس)، ابوالفضل خطیبی میانه‌ای (مازندران)، اصلان کبیری، امیررضا رضوی (آذربایجان شرقی)، مرتضی شیری، محمد حسین⁯ کیا (آذربایجان غربی) امیر اردلان طاووسی، داود جیرودی، اشکان لطیف توجال، یاسر شیرازی (تهران)، علی احمدیان (گلستان)، سید احمد جعفری، حسن میرزاحسینی، حسین سولقانی، جواد سولقانی (البرز)، ورزشکاران مدعو به این تمرینات هستند.

صادق کلهر، مصطفی میرهاشمی و بهرام ساوه شمشکی به عنوان مربی در این اردو معرفی شده اند و حجت الاسلام و المسلمین شایسته نیز به عنوان نماینده فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارد.

سرپرستی این اردو که از ۲۴ تا ۲۷ اسفند ماه برگزار می شود، بر عهده عیسی ساوه شمشکی است.