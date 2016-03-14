ترافیک در جاده های زنجان سنگین است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود اینکه هنوز سفرهای نوروزی آغاز نشده ولی حجم ترافیک در جاده های استان زنجان بسیار سنگین است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در جاده های زنجان به بیجار، زنجان به قزوین و زنجان به تبریز بالا است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با وجود ترافیک بالا در محورهای مواصلاتی استان خوشبختانه تا کنون مشکلی پیش نیامده است.

شیرمحمدی از مسافران خواست حتما خودرو خود را به زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی و گرمایشی مجهز کنند.

وی همچنین از اجرای طرح نوروزی از فردا یعنی ۲۵ اسفند ماه خبر داد و افزود: این طرح تا ۱۶ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: در راستای ارتقای امنیت جانی مسافران بیش از ۸۰ اکیپ برای طرح نوروزی در استان زنجان پیش بینی شده است.

شیرمحمدی افزود: پلیس راه در گردنه ها ی صعب العبور هم حضور خواهد داشت.