۲هزار ناوگان مسافربری گلستان برای ایام نوروز/افزایش نرخ کرایه ها

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد: باتوجه به اینکه ۹۰ درصد حمل و نقل و جابه جایی در کشور به صورت جاده ای صورت می گیرد، دو هزار و ۲۵۰ انواع ناوگان شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری در ایام نوروز آمده ارائه خدمت به مردم هستند.

میقانی از آمادگی کامل برای سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: پیش فروش اینترنتی بلیط اتوبوس ها از ۱۱ اسفند آغاز شده و از ۱۸ اسفند به صورت اینترنتی و حضوری فروخته می شود.

وی با بیان اینکه اساس کار ما نظارت است، بیان کرد: مسافران برای بیان پیشنهادات و انتقادات خود به مدیرکل حمل و نقل پایانه ها می توانند به شماره ۰۹۱۱۷۲۴۴۷۷۱ پیامک ارسال کنند.

وی از اعزام مسافران و زائران در قالب کاروان راهیان نور اشاره کرد و گفت: یکی از ماموریت های مهم ما، اردوهای جهادی راهیان نور است که از تاریخ ۱۳ اسفند تا هشتم فروردین یک هزار و پانصد دستگاه به مناطق جنگی دفاع مقدس اعزام می شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان با تاکید بر معاینه فنی خودروهای حمل و نقل جاده ای بیان کرد: دو مرکز گرگان و علی آباد برای مراکز فنی وجود دارند و به صورت جدی وظیفه خود را انجام می دهند.

افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه ها

میقانی از افزایش ترددشمار خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۸ ترددشمار در جاده ها وجود داشته که اکنون به ۳۸ هزار رسیده و ۱۶ دوربین نظارتی در حوزه راهوری و پلیس راه مستقر است.

وی خاطرنشان کرد:سال گذشته ۵۶۰ هزار انواع خودرو وارد استان شده که بیشترین تردد در روز هفتم فروردین بود و امسال پیش بینی می کنیم بیشترین تردد در ششم فروردین باشد.

وی همچنین درباره میزان افزایش کرایه ها اظهار کرد: از ۲۵ اسفندماه کرایه های بخش مسافری کشور ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت و در گلستان نیز همین گونه خواهد بود.