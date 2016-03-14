بودجه درآمدهای عمومی سال ۹۵ شهرداری ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی که در محل تالار شهر برگزار شد بودجه درآمدهای عمومی سال ۹۵ شهرداری مشهد را تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

براساس این مصوبه درآمدهای عمومی از ۳۲ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال به ۳۳ هزار ۱۶۴ میلیارد ریال افزایش یافت و مقرر شد تا شهرداری مشهد این بودجه را صرف افزایش سرانه فضای سبز کند.

همچنین در خصوص درآمدهای عمومی بهای خدمات شهروندی و درآمد ناظر به حق تشرف حذف شدند و برای جبران کاهش درآمد ردیف های فوق و نیز کاهش به عمل آمده در خصوص درآمد و عوارض ورود به محدوده مقرر گردید کاهش های انجام شده در کدهای درآمد عمومی سال ۹۵ نسبت به ۹۴ منتفی و این درآمدها به همراه افزایش درآمد ناشی از عوارض در سقف ۲۰ درصد تا تعیین تکلیف دفترچه ارزش منطقه ای املاک در جداول منابع حاصل از درآمدهای عمومی پیش توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد پیش بینی و جداول جدید برای تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه شود.