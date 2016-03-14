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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۵۴

افزون بر یک میلیاردلیتر مواد سوختی در منطقه نفتی زاهدان توزیع شد

افزون بر یک میلیاردلیتر مواد سوختی در منطقه نفتی زاهدان توزیع شد

زاهدان-مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان گفت:یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفتگاز، نفت سفید و نفت کوره در ۱۱ ماهه امسال در این منطقه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان، دادخدا اعتصامی اظهار داشت: این فرآورده ها برای مصرف در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل، صنایع، اصناف، نیروهای مسلح و نیروگاه ها در سطح منطقه توزیع شده است.

وی درخصوص مقایسه میزان توزیع این فرآورده ها با مدت مشابه سال قبل گفت: توزیع نفتگاز نیروگاهی با ۳۴ درصد کاهش و نفت سفید با ۲۷ درصد افزایش بیشترین درصد تغییرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان افزود: میزان نفت گازنیروگاهی توزیع شده در۱۱ماهه سال جاری ۱۹۰میلیون و ۷۵۱ هزارلیتر و مقدار نفت سفید توزیع شده در این مدت ۳۸۵ میلیون و ۱۷۸هزار لیتر بوده است.

اعتصامی میانگین توزیع فرآورده های نفتی را در ۱۱ ماه سال جاری در منطقه زاهدان را ماهیانه ۱۶۲ میلیون لیتر ذکر کرد.

منطقه زاهدان یکی از مناطق ۳۷ گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که با دارا بودن چهار ناحیه زاهدان، زابل، خاش و سراوان وظیفه تامین و توزیع سوخت مردم در شمال، مرکز و بخش هایی از جنوب استان سیستان و بلوچستان را به عهده دارد.

کد مطلب 3580235

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