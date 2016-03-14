پرتاب یک ماهواره جدید برای بررسی حیات در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، اگزومارس بزرگ‌ترین پروژه فضایی کاوش حیات در مریخ است. این برنامه در ابتدا به رهبری سازمان فضایی اروپا و با همکاری ناسا در اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد اما در سال ۲۰۱۲، ناسا از این پروژه، کناره گیری کرد و پس از آن، سازمان فضایی اروپا با روسیه بر سر ادامه این پروژه فضایی به توافق رسید.

ظهر امروز، این مدارگرد به وسیله یک پرتابگر روسی از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب شد.

ماموریت اصلی اگزومارس یافتن گازهایی نظیر متان در جو مریخ است که وجود این گازها می‌تواند نشانه‌هایی از فعالیت‌های زیستی در گذشته یا حال این سیاره باشد. این کاوش با بررسی اتمسفر اطراف مریخ صورت می گیرد تا مشخص شود که آیا متان موجود در اتمسفر زمین ناشی از طبیعت زمین است یا به وسیله موجودات زنده و میکرو ارگانیسمهای زمین تولید شده است. براین اساس در صورتی که نشانه هایی از متان در اتمسفر مریخ پیدا شود فرضیه وجود حیات در این سیاره قوت می گیرد.

جستجو برای یافتن نشانه‌هایی از حیات میکروسکوپی در گذشته و حال در مریخ، بررسی چگونگی تغییرات رطوبت و وضعیت زمین‌شناختی این سیاره و بررسی تغییر وضعیت شیمیایی و رطوبتی محیط مریخ از دیگر ماموریتهای اگزومارس است.

پیش بینی شده است که اگزومارس اوایل پاییز سال آینده به مریخ برسد و ماموریت آن نیز ۵ سال طول می کشد.