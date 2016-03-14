به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم بهره‌مند بعد از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل استاندار بوشهر در سال جاری بین ۹۵ دستگاه اجرایی موفق به کسب رتبه اول در استان بوشهر در زمینه عملکرد شد.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی مدون کارهای بسیار خوبی در سطح استان انجام شده است و بوشهر در بین ادارات کل سایر استان‌های کشور نیز رتبه نخست عملکرد را کسب کرد که این عملکرد بر اساس ۱۸ روش علمی بررسی شده بود و در همه شاخص‌ها رتبه نخست کشور را کسب کردیم.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی سال جاری در زمینه صادرات و واردات ۲۱ اظهار نامه به اداره استاندارد ارجاع شد که ۹۵ درصد آزمون‌های مربوطه در استان انجام شد و پاسخ مربوطه ارائه شد.

وی از تمدید ۱۲۱ مورد گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار در استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: شش مورد گواهینامه آزمایشگاه همکار جدید نیز در استان بوشهر صادر شد.

بهره‌مند ادامه داد: هفته گذشته برای نخستین بار در استان بوشهر، آزمایشگاه اندازه‌گیری سموم محصولات کشاورزی راه‌اندازی شد که یکی از خواسته‌های بسیار مهم در استان محسوب می‌شد.

وی با اشاره به اینکه این آزمایشگاه بیش از ۷۰ نوع سموم موجود در محصولات کشاورزی را اندازه‌گیری می‌کند، بیان کرد: ۱۵ میلیارد ریال برای راه‌اندازی این آزمایشگاه هزینه شده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر افزود: آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد بوشهر نیز تجهیز شده است و آخرین استانداردها در این آزمایشگاه انجام شده است.

وی با اشاره به انجام شش هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه در سطح استان بوشهر، خاطرنشان کرد: در موارد مشکوک نیز ۴۱۲ مورد نمونه‌برداری از بازار انجام شده است و چندین مورد جعل استاندارد نیز کشف داشته‌ایم.

بهره‌مند با اشاره به انجام ۳۶ مورد صدور پروانه استاندارد و ۵۹ مورد تمدید استاندارد، گفت: از واحدهای تولیدی نیز ۶۶۱ مورد بازرشسی و ۵۵۱ مورد نمونه‌برداری صورت گرفته است.

وی همچنین به انجام بیش از سه هزار و ۹۴۱ آزمون واحدهای سنجش کوچک در سطح بازار اشاره کرد و ادامه داد: بررسی وضعیت استاندارد تاکسی‌ها و خودروهای عمومی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر همچنین به بررسی و رفع نواقص همه جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سطح استان اشاره کرد و افزود: در زمینه تولید و عرضه محصول سالم نیز با همکاری سازمان جهاد کشاورزی اقداماتی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در زمینه تدوین استانداردهای ملی در استان بوشهر، ۶۰ مورد پیش‌بینی شده بود که ۸۵ مورد انجام شده است.

بهره‌مندی از الکترونییکی شدن بسیاری از کارهای اداره کل استاندارد در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: سامانه واردات نیز به صورت پایلوت در استان بوشهر در حال انجام است که سال آینده تکمیل می‌شود.

وی از اجرای گشت‌های نوروزی به صورت مشترک با سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی خبر داد و بیان کرد: مردم نیز می‌توانند نظرات خود را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند.