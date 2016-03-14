به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بر ضرورت تاسی از سیره ائمه اطهار تاکید کرد و اظهار داشت: در سال ۹۴ ایران اسلامی با اقتدار از مسیرهای پر پیچ خم عبور کرد و عزتمندانه در عرصه های مختلف بویژه بین المللی حضور پیدا کرده است.

وی افزود: در سال ۹۴ دو رویداد بزرگ سیاسی در کشور شاهد بودیم یکی توافق هسته ای و مذاکره با گروه ۱+۵ و دیگری برگزاری شکوهمند انتخابات هفتم اسفند ماه بوده است.

مهرجو تصریح کرد: امروز ایران اسلامی با رهبری آگاهانه و مدبرانه مقام معظم رهبری در عرصه جهانی به عنوان یک بازیگر اصلی مطرح است و با عزت و سربلندی مسیر پیشرفت را طی می کند.

وی به پیروزی هسته ای نیز اشاره کرد و گفت: این پیروزی بزرگ با هدایت و راهبری مقام معظم رهبری ایستادگی و پایمردی ملت ایران اسلامی و تدبیر شایسته رئیس جمهور و تلاش تیم مذاکره کننده به‌ویژه وزیر امور خارجه تحقق یافت و حقانیت نظام در عرصه بین المللی به اثبات رسید و پروژه ایران هراسی که دست پخت مرتجع عرب و رژیم صهینویست بود با شکست مواجه شد.

مهرجو لغو شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را یکی از دستاوردهای بزرگ این مذاکرات عنوان کرد و ادامه داد: این توافق باعث شد تحریم و تهدیدها به یک فرصت برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود و انشاالله در سال آینده آثار ونتایج این توافق در کشور شاهد باشیم.

وی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان را از دیگر رویداد سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی در پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب با حضور گسترده و پرشور در انتخابات شرکت کردند و برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات خود به ثبت رساندند.

مهرجو اضافه کرد: برگزاری این انتخابات نمایش وحدت و انسجام داخلی و اقتدار نظام در عرصه بین‌المللی بود.

فرماندار دشتی از مشارکت ۸۶ درصد حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان و ۸۹ درصدی مردم شهرستان دشتی در انتخابات آتی خبر داد و گفت: این موضوع نشان دهنده این است که مردم از بلوغ سیاسی برخودار هستند و از نقش خودشان در تعیین سرنوشت به خوبی آگاه هستند.

وی تصریح کرد: در سال ۹۳ و ۹۴ با تلاش های همه دستگاه‌های اجرایی، استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس اقدامات خوبی در سطح شهرستان انجام شد به طوری که در سال گذشته ۲۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای پروژه‌ها عمرانی جذب شده که از عنایت و تلاش استاندار بوشهر و پیگیری نماینده مردم دشتی و تنگستان در جذب این منابع تقدیر می‌شود.

مهرجو با بیان اینکه ۲۶۵ پروژه نیمه تمام در سطح شهرستان وجود داشت، افزود: با تلاش های صورت گرفته توسط همه مدیران استانی و شهرستانی در دو سال اخیر ۱۴۸ پروژه نیمه تمام در سطح شهرستان افتتاح شده است و با اقدامات عمرانی تعداد پروژه های نیمه تمام به ۱۲۰ پروژه تقلیل یافت که یک رکورد خوبی در کاهش تعداد پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان است.

وی با بیان اینکه ۸.۲ میلیارد تومان اعتبار از محل ارزش افزوده و آلایندگی به شهرها و روستاها شهرستان اختصاص یافته که باعث تحول در شهرها و روستاها شده است، اظهار کرد: در این مدت توجه ویژه‌ای به عمران روستایی صورت گرفته به طوری ۱۷ کیلومتر آسفالت در ۳۶ روستا، ۴۴ بوستان روستایی و شش زمین چمن مصنوعی با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

مهرجو همچنین از راهسازی ۲۲ کیلومتر و بهسازی و تعریض ۱۹ کیلومتر خبر داد و اظهار داشت: گاز رسانی به ۱۴ روستا با اعتبار ۱۴۵ میلیارد ریال اجرا شده که تاکنون گاز رسانی به ۷ روستا افتتاح شده و مابقی آن نیز در سه ماهه اول سال ۹۵ افتتاح می‌شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری علی رغم محدویت منابع و وضعیت خاص تخصیص ها در دهفته دولت و دهه مبارک فجر تعداد زیادی از پروژه‌ها در بخش عمران شهری و روستایی، حوزه راه‌ها و منابع آب به بهره‌برداری رسید که دو مجتمع آبرسانی بخش شنبه و طسوج و روستاهای بخش مرکزی مهمترین آن است.

فرماندار دشتی با بیان اینکه شبکه برق شهری و روستایی این شهرستان توسعه و تقویت شده است، یادآور شد: با پیگیری های صورت گرفته به زودی عملیات اجرایی پست ۱۳۲ کیلو وات شنبه نیز آغاز می شود و مشکل برق آن منطقه نیز مرتفع می‌شود.

وی اضافه کرد: در راستای فرهنگ ایثار و شهادت تمامی گلزارهای شهدا شهرستان ساماندهی شد و به زودی نیز مرکز فرهنگی در جوار گلزار شهدا شهر خورموج احداث خواهد شد.