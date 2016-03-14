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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۱

تا هفته دولت سال آینده؛

۴۰۰ زمین والیبال فضای باز در استان بوشهر افتتاح می‌شود

۴۰۰ زمین والیبال فضای باز در استان بوشهر افتتاح می‌شود

بوشهر - استاندار بوشهر از بهره برداری از ۴۰۰ زمین والیبال فضای باز در قالب طرح‌های امید اجتماعی تا هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک شورای سلامت و شورای اجتماعی و فرهنگی استان ضمن ضرورت پیوند برنامه‌ریزی در حوزه سلامت و فرهنگ با اشاره به اینکه حوزه سلامت و اجتماعی متاثر از یکدگر هستند اظهار داشت: طرح‌های امید اجتماعی باید شاخص‌های اجتماعی ،اقتصادی و حتی سلامت در جامعه را افزایش دهد.

وی از بهره برداری از ۴۰۰ زمین والیبال فضای باز در قالب طرح‌های امید اجتماعی تا هفته دولت خبر داد و افزود: تاثیر اجرای پروژه‌های عمرانی بر سایر حوزه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

استاندار بوشهر با تاکید بر ارجحیت ارتقاء فرهنگ استفاده از امکانات در جامعه نسبت به احداث و تامین این امکانات بیان کرد: طرح‌های اجتماعی باید شاخص‌های اجتماعی و مشارکت مردم را افزایش دهد و آسیب‌های اجتماعی را به حداقل رسانیده و کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در اجرای طرح تحول نظام سلامت در مقایسه با آمار ملی پیشرو بوده گفت: استان بوشهر در زمینه توسعه امکانات و اماکن و زیرساختهای بهداشت و درمان از استان‌های پیشرو است.

سالاری از بهسازی، احداث و تجهیز خانه و مراکز بهداشت در سراسر استان خبر داد و گفت: تا دو سال آینده در کل استان هیچ خانه و مرکز بهداشت روستایی و شهری فرسوده‌ای نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا اجرای طرح رایگان بهداشت دهان و دندان در کلیه روستاها و محلات شهرهای استان دشوار به نظر می‌رسید افزود: طرح بهداشت دهان و دندان استان از الویت‌های طرح امید اجتماع است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی با تامین نیروی انسانی و بهره برداری از ۱۲ مرکز ثابت و پنل‌های پرتابل در سراسر شهرها و روستاهای استان اجرا می‌شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت تصویب طرح ملی نظام‌نامه مدیریت سلامت استان بوشهر بیان کرد: ضروری است طرح ملی نظام‌نامه سلامت استان بوشهربصورت منظم و اجرای تمام مکانیزم‌های طراحی شده  با همکاری شبکه‌های بهداشت و فرمانداری‌ها اجرایی شود نه اینکه صرفا در قالب یک طرح باقی بماند.

وی بر استفاده از مشارکت مردم در حوزه سلامت در طرح نظام‌نامه سلامت استان تاکید کرد و گفت: هدف از اجاری این طرح پیوند میان طرح و مردم با افزایش مشارکت اجتماعی است.

سالاری با اشاره به اینکه استان بوشهر در زمینه ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی رتبه اول در کشور را داراست بیان کرد: توجه به تغذیه و میزان ابتلا به بیماری و توجه به اجرای طرح‌های اجتماعی و افزایش فرهنگ استفاده از امکانات ورزشی و ایجاد فضای فرهنگی روند ابتلا به بیماری در استان را کاهش خواهد داد.

وی تجربه سال ۹۴ در زمینه اجرای طرح های امید اجتماعی را درخشان برشمرد و گفت: تجربه استان بوشهر در زمینه اجرای طرح‌های امید اجتماعی نشان داد مشارکت مردمی در امور تعیین کننده و میزان رضایتمندی آنها اعتبار و موفقیت طرح را تضمین می‌کند.

کد مطلب 3580245

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