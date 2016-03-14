به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک شورای سلامت و شورای اجتماعی و فرهنگی استان ضمن ضرورت پیوند برنامه‌ریزی در حوزه سلامت و فرهنگ با اشاره به اینکه حوزه سلامت و اجتماعی متاثر از یکدگر هستند اظهار داشت: طرح‌های امید اجتماعی باید شاخص‌های اجتماعی ،اقتصادی و حتی سلامت در جامعه را افزایش دهد.

وی از بهره برداری از ۴۰۰ زمین والیبال فضای باز در قالب طرح‌های امید اجتماعی تا هفته دولت خبر داد و افزود: تاثیر اجرای پروژه‌های عمرانی بر سایر حوزه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

استاندار بوشهر با تاکید بر ارجحیت ارتقاء فرهنگ استفاده از امکانات در جامعه نسبت به احداث و تامین این امکانات بیان کرد: طرح‌های اجتماعی باید شاخص‌های اجتماعی و مشارکت مردم را افزایش دهد و آسیب‌های اجتماعی را به حداقل رسانیده و کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر در اجرای طرح تحول نظام سلامت در مقایسه با آمار ملی پیشرو بوده گفت: استان بوشهر در زمینه توسعه امکانات و اماکن و زیرساختهای بهداشت و درمان از استان‌های پیشرو است.

سالاری از بهسازی، احداث و تجهیز خانه و مراکز بهداشت در سراسر استان خبر داد و گفت: تا دو سال آینده در کل استان هیچ خانه و مرکز بهداشت روستایی و شهری فرسوده‌ای نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا اجرای طرح رایگان بهداشت دهان و دندان در کلیه روستاها و محلات شهرهای استان دشوار به نظر می‌رسید افزود: طرح بهداشت دهان و دندان استان از الویت‌های طرح امید اجتماع است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی با تامین نیروی انسانی و بهره برداری از ۱۲ مرکز ثابت و پنل‌های پرتابل در سراسر شهرها و روستاهای استان اجرا می‌شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت تصویب طرح ملی نظام‌نامه مدیریت سلامت استان بوشهر بیان کرد: ضروری است طرح ملی نظام‌نامه سلامت استان بوشهربصورت منظم و اجرای تمام مکانیزم‌های طراحی شده با همکاری شبکه‌های بهداشت و فرمانداری‌ها اجرایی شود نه اینکه صرفا در قالب یک طرح باقی بماند.

وی بر استفاده از مشارکت مردم در حوزه سلامت در طرح نظام‌نامه سلامت استان تاکید کرد و گفت: هدف از اجاری این طرح پیوند میان طرح و مردم با افزایش مشارکت اجتماعی است.

سالاری با اشاره به اینکه استان بوشهر در زمینه ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی رتبه اول در کشور را داراست بیان کرد: توجه به تغذیه و میزان ابتلا به بیماری و توجه به اجرای طرح‌های اجتماعی و افزایش فرهنگ استفاده از امکانات ورزشی و ایجاد فضای فرهنگی روند ابتلا به بیماری در استان را کاهش خواهد داد.

وی تجربه سال ۹۴ در زمینه اجرای طرح های امید اجتماعی را درخشان برشمرد و گفت: تجربه استان بوشهر در زمینه اجرای طرح‌های امید اجتماعی نشان داد مشارکت مردمی در امور تعیین کننده و میزان رضایتمندی آنها اعتبار و موفقیت طرح را تضمین می‌کند.