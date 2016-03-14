۲۳سارق با ۲۷ فقره سرقت در استان مركزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامك قاسمی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی ماموران انتظامی استان طی دو روز گذشته ۲۳ سارق سابقه دار در شهرهای مختلف استان شناسایی شدند.

وی افزود: هر ۲۳ سارق شناسایی شده در چند عملیات جداگانه در شهرهای اراك، ساوه، خنداب و شازند دستگیر شدند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی‌های پلیسی به ۲۷ فقره سرقت در سطح استان اعتراف کردند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان نیز مقداری از اموال مسروقه از قبیل لوازم خانگی و صوتی و تصویری و غیره کشف شد.

كشف۱۳ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در عملیات پلیس

۱۳هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در عملیات پلیس استان طی دو روز گذشته كشف شد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مركزی در این باره گفت: به منظور ایجاد امنیت مناسب در روزهای پایانی سال و به ویژه پیشگیری از بروز حوادث ناگوار، طرح برخورد با تهیه و توزیع كنندگان مواد محترقه غیر مجاز از سوی پلیس استان با جدیت دنبال می‌شود که در دو روز گذشته ماموران انتظامی در استان موفق شدند ۱۳هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز را كشف كنند.

سیامک قاسمی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سودجویان و توزیع كنندگان مواد محترقه بیان داشت: به استناد قانون مجازات اسلامی هر گونه قاچاق، خرید و فروش مواد منفجره و محترقه به طور غیر مجاز جرم محسوب شده و مرتکب آن به مجازات مندرج در قانون محکوم می‌شود.

توقیف دو محموله كالای قاچاق در شازند

دو محموله كالای قاچاق در عملیات پلیس در شهرستان شازند كشف شد.

بیژن جنتی، فرمانده انتظامی شهرستان شازند در این باره گفت:‌ پلیس شازند در تحقیقاتی از انتقال محموله‌های قاچاق توسط دو دستگاه خودرو از محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع و موفق شدند دو دستگاه خودرو را در این خصوص شناسایی و متوقف كنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند ادامه داد: در بازرسی از این خودروها ۳۵ كیلوگرم پوشاك زنانه، ۲۴۸شلوار مردانه، ۷۲۰ بسته شكلات، یک هزار و ۵۶۶بسته آدامس، سه دستگاه یخچال، ماشین لباسشویی، آب سردكن و چهار حلقه لاستیك به ارزش ۲۶۰ میلیون ریال كشف شد.

جنتی خاطر نشان كرد:‌ در این عملیات‌ها سه نفر دستگیر و با تشكیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.