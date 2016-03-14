اجرای طرح آرامش بهاری ویژه مسافران نوروزی در ۳۵۰ بقعه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا صادقی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: طرح آرامش بهاری به منظور استفاده از ظرفیت‌های بقاع متبرکه و تبدیل آن به قطب فرهنگی به اجرا در می‌آید.

وی بیان داشت: بدنبال اجرای این طرح خیمه‌های معرفت و مشاوره خانواده در بقاع مورد نظر برپا می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اعلام کرد: ارتقای سطح فرهنگی و دینی و همچنین ارائه تسهیلات لازم به مسافران نوروزی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی بیان داشت: برپایی غرفه‌های حجاب و عفاف، مسابقات فرهنگی، نمایشگاه آرامش بهاری،‌ ایستگاه‌های صلواتی، اسکان مهمانان نوروزی، برنامه سخنرانی و ادعیه خوانی و برنامه ویژه تحویل سال در کنار امامزادگان شاخص دیگر فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در این طرح است.

توزیع ۲۰ هزار نقشه امامزاده در بین مسافران نوروزی

وی تأکید کرد: امنیت بقاع و مسافران، نظافت امامزاده‌ها و خدمات‌رسانی ویژه از جمله راهنمایی زائران با ۲۰ هزار نقشه امامزاده که در طول این طرح توزیع خواهد شد؛ تمهیداتی است که اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در نظر گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه این طرح طی این سالها با همکاری سازمان آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و استانداری انجام می‌گیرد، گفت: این طرح ۶ سال است به همت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اجرا می‌شود و استان اصفهان در دو سال اخیر رتبه اول کشوری را در اجرای این طرح به دست آورده است.

صادقی تصریح کرد: امسال یک هزار و ۶۰ سند مالکیت موقوفات به ثبت رسیده است و در این زمینه رتبه سوم کشوری را در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه تا پایان سال مرکز حفظ مجازی استان اصفهان در کنار مقبره علامه مجلسی افتتاح می‌شود، بیان داشت: شهروندانی که برای حضور در کلاس‌های حفظ قرآن مشکل دارند می‌توانند از طریق شبکه مجازی در طرح حفظ مجازی قرآن شرکت کنند.

بیش از ۲۰۰ موقوفه جدید در سال وقف شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به تعداد وقف‌های انجام شده در سال جاری اظهار کرد: ۲۸۳ موقوفه جدید در سال ۹۴ توسط مردم وقف شد که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۹۳ بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته که حاکی از فرهنگ سازی وقف در جامعه است.

صادقی به وضعیت وقف هتل عباسی اصفهان اشاره داشت و توضیح داد: با توجه به موقوفه بودن بخشی از این هتل در قرارداد جدیدی که با مستأجر این مکان داشتیم میزان اجاره بها به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.