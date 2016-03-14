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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۱۶

زنگنه اعلام کرد:

دومحور مذاکرات نفتی ایران وروسیه/ایران آماده ازسرگیری سوآپ نفت شد

دومحور مذاکرات نفتی ایران وروسیه/ایران آماده ازسرگیری سوآپ نفت شد

وزیر نفت با تشریح دو محور مذاکرات امروز نفتی ایران و روسیه، اعلام کرد: ایران آماده از سرگیری سوآپ نفت با روسیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در حاشیه دیدار با «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه در جمع خبرنگاران گفت: همکاری بلندمدت و راهبردی با روسیه به‌ویژه در بخش انرژی، سیاست راهبردی ایران است.

وزیر نفت از ایران و روسیه به عنوان دو تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان یاد کرد و افزود: قطعا همکاری ایران و روسیه در بازار جهانی نفت و انرژی تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه لغو تحریم‌های ایران فرصتی برای همکاری‌های دوجانبه بین شرکت‌های نفتی و گازی ایران و روسیه را فراهم کرده است، اظهار داشت: توسعه بازرگانی و سوآپ نفت و گاز از دیگر محورهای همکاری‌های نفت و انرژی ایران در دوران پساتحریم خواهد بود.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به گذشت مدت زمان کوتاهی از لغو تحریم‌های نفتی ایران، تاکید کرد: ایران آماده از سرگیری فعالیت مشترک با شرکت‌های  روسی در میادین نفت و گاز در دوران پساتحریم است.

به گزارش مهر، از حدود دو ساعت قبل دور جدید مذاکرات نفتی بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و «الکساندر نواک» وزیر انرژی فدراسیون روسیه پشت درهای بسته در ساختمان وزارت نفت در تهران آغاز شده است.

در این مذاکرات علاوه بر وزرای نفت و انرژی دو کشور، برخی از مقامات ارشد آژانس انرژی روسیه، رئیس هیات مدیره و معاون شرکت گازپروم، نفت روسیه و سفیر روسیه در تهران حضور دارند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کنار توسعه فعالیت‌های مشترک در حوزه سرمایه گذاری و تجارت و بازرگانی مشترک نفت و گاز، متقاعد کردن ایران برای پیوستن به طرح فریز نفتی از دیگر محورهای گفتگوهای دوجانبه در تهران است.

کد مطلب 3580255

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