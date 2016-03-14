مردم شناخت کافی از حوزه های علمیه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی شیخ موحد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه مردم ما اطلاع و شناخت کمی از حوزه های علمیه دارند و رسالت واقعی آنها را درک نکرده اند که اگر حوزه های علمیه و رسالت آنها را می شناختند، بیش از زمان فعلی از آنها استفاده می کردند.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی ما مجالس مذهبی بانوان است که در آنها خانم هایی به عنوان سخنران شرکت می کنند که درس نخوانده و از علوم اسلامی اطلاعات کافی ندارند و به دلیل همین دانش کم، خرافاتی را بیان می کنند که در جامعه پذیرش ندارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس تاکید کرد: بیش از ۳۰۰ مبلغه در شهر شیراز است و حوزه های علمیه خواهران با توانمند کردن بانوان در زمینه علوم اسلامی تاحدود زیادی توانسته مشکلات در این بخش را حل کند.

آیت الله شیخ موحد با اشاره به وضعیت ثبت نام ورودی حوزه های علمیه خواهران نیز گفت: از ۲۵ بهمن ماه سال جاری زمان ثبت نام برای پذیرش در سطوح مختلف حوزه های علمیه فارس آغاز شده و تا خردادماه سال ۹۵ نیز ادامه دارد و آزمون های ورودی هر سطح نیز در خرداد ماه سال آینده برگزارخواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ حوزه عملیه ویژه خواهران در استان فارس فعال است که علاوه بر یک حوزه علمیه دارای سطح چهار، سه حوزه علمیه در سطح سه در گرایش های تفسیر، فقه و اصول، اخلاق و کلام و ۲۶ حوزه در سطح دو عمومی به بانوان خدمات آموزش ارائه می کند.

آیت الله شیخ موحد تصریح کرد: در ۳۰ مدرسه حوزه علمیه خواهران استان سه هزار نفر در حال تحصیل هستند که از سال ۸۴ تاکنون بیش از دو هزار نفر در سطح دو و از سال ۸۷ تاکنون حدود ۱۸۰ نفر در سطح سه فارغ التحصیل شده اند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان فارس اضافه کرد: ۲۶ شهرستان فارس از حوزه علمیه خواهران برخوردار است و شهرستان های فیروزآباد، فراشبند، بوانات و قیر فاقد حوزه علمیه خواهران است که در صدد هستیم مدارس حوزه علمیه خواهران تا سال ۹۵ در این شهرستان ها راه اندازی شود.

وی ادامه داد: تلاش ما در حوزه های علمیه خواهران استفاده از توان علمی خواهران به عنوان استاد در این مراکز است که هم اینک ۳۰۰ استاد زن و ۲۰ استاد مرد معادل بیش از ۸۰ درصد استادان مدارس حوزه های علمیه فارس زن هستند.

