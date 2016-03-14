به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر، گفت: ترکیه ای ها برای تولید برق بادی با ۴۰۰ مگاوات ظرفیت به ارزش یک میلیارد دلار در منطقه گردنه سامبران سرمایه گذاری می کنند.

وی، افزود: با توجه به اینکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در شهرستان اهر تمایل دارند، در این راستا با ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری زمینه برای حضور سرمایه گذاران فراهم می شود و از ادارات زیربط نیز انتظار داریم جهت تسریع در امورات مربوط به سرمایه گذاری از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

فرماندار شهرستان اهر، همچنین با اشاره به فرا رسیدن تعطیلات نوروزی از آمادگی شهرستان اهر برای استقبال از سال نو و مسافران نوروزی خبر داد.

وی، گفت: از دستگاه های خدمات رسان نیز انتظار داریم با آماده سازی امکانات و زیباسازی ورودی های شهر و درون شهر در خدمت به مسافران نوروزی باشند.

فرماندار شهرستان اهر، از مسئولان ادارات نیز خواست در تعطیلات نوروزی در آماده باش کامل باشند تا در صورت نیاز بتوانیم به آنها دسترسی داشته باشیم.

وی، همچنین خواستار تأمین سوخت وسایط نقلیه در پمپ بنزین ها، تأمین پول عابربانک ها، آماده سازی سرویس های بهداشتی و نمازخانه های بین راهی از سوی مسئولان امر شد.

فرماندار شهرستان اهر، همچنین خواستار بازرسی های بیشتر از بازار در آستانه سال جدید از سوی ادارات زیربط جهت جلوگیری از گرانفروشی از سوی اصناف شد.

عابدی، همچنین با اشاره به اینکه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های اهر و هریس در دور دوم برگزار خواهد شد گفت: مسئولان شهرستان اهر و عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی برای برگزاری انتخابات کامل دارند.

ضرورت استفاده از پتانسیل های مختلف دامی، معدنی و کشاورزی شهرستان اهر

در این جلسه امام جمعه شهرستان اهر نیز خواستار استفاده از پتانسیل های مختلف دامی، معدنی و کشاورزی شهرستان اهر در جهت ایجاد اشتغال شد.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده، گفت: با توجه به اینکه در اکثر خانواده ها یک یا دو جوان بیکار تحصیل کرده وجود دارد، لازم است در فکر اشتغال آنها باشیم و با حمایت از سرمایه گذاران در ایجاد اشتغال گام برداشته شود.

وی، همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات ۷ اسفندماه گفت: مردم با حضور در این انتخابات بار دیگر وفاداری خود را به نظام اسلامی و مقام معظم رهبری نشان دادند که باید قدر این مردم دانسته شود و در خدمت به آنها از هیچ تلاشی نباید دریغ شود.