به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای سلامت استان بوشهر با اشاره به اجرای نظام‌نامه مدیریت سلامت استان بوشهر اظهار داشت: با حضور حضور مدیران ارشد و مدیران استان از ایده‌های مردمی در برنامه ‌ریزی های استفاده شده تا این برنامه ها متناسب با نیاز جامعه باشد.

وی از از راه‌اندازی تشکل کارگزاران سلامت در استان خبر داد و افزود: به منظور انعکاس مشکلات و کاستی‌های حوزه سلامت خانه مشارکت مردم شامل نمایندگان مختلف مردم در سطح استان ایجاد خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به ضرورت بروزرسانی اطلاعات و حفاظت از اسناد به عنوان منابع اطلاعاتی برای برنامه ریزی گفت: مرکز اسناد راهبردی سلامت در استان تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر سلامت استان در قالب اجرای طرح نظامنامه مدیریت سلامت و ارائه طریق برای برنامه پنچ ساله ششم بیان کرد: بانک اطلاعات اسناد راهبردی سلامت استان در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از اسناد و اطلاعات حوزه سلامت نگهداری خواهد کرد.

رئیسی از تشکیل شورای پیام رسان و کمیته پیوست سلامت استان خبر داد و افزود: کمیته دیدبانی سلامت با پایش ۸۰ شاخص در حوزه سلامت در استان بوشهر تشکیل خواهد شد که در ۳ تا ۶ ماه یکبار گزارش شاخص های مختلف استان در حوزه سلامت را منتشر می‌کند.

وی از ساماندهی فعالیت شورای امنیت غذایی در قالب طرح نظامنامه مدیریت سلامت خبر داد و گفت: از همه کنشگران اجتماعی تنها ۲۵ درصد از مولفه‌های موثر بر سلامت در اختیار وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی قرار دارد و ۷۵ درصد از مولفه‌های نوثر دیگر از آن سایر دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تاکید بر اینکه تصویب این سند در حقیقت تصویب برنامه ۵ ساله ششم در حوزه سلامت در استان است بیان کرد: عوامل موثر در سلامت، عوامل بیرونی و دورنی متاثر از عملکرد سازمان‌های مختلف در حوزه سلامت است که فقط تنها متولی سازمان بهداشت و درمان نیست به همین خاطر برای ارتقای سطح کیفی شاخص های سلامت باید همه دستگاه‌ها همکاری کنند.