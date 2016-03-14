به گزارش خبرگزاری مهر، فواد ایزدی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با اشاره به حکم یک دادگاه آمریکایی مبنی بر پرداخت ده و نیم میلیارد دلار غرامت از سوی ایران به خانواده‌ی جانباختگان حوادث ۱۱ سپتامبر و موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در این ارتباط، گفت: به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها درصدد هستند که بعد از توافق هسته‌ای برخی از پرونده‌هایی که ۳۵ سال باز بوده‌ است را به صورت یک طرفه و صدور احکامی به نفع خود ببندند.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا در سال ۲۰۰۴ گزارشی رسمی در ارتباط با حوادث۱۱ سپتامبر منتشر کرد، افزود: ‌در آن مقطع زمانی دولت بوش به همراه کنگره آمریکا کمیته‌ای را جهت بررسی این موضوع تشکیل داد و این کمیته بعد از دو سال گزارشی ۶۰۰ صفحه‌ای را در این ارتباط منتشر کرد.

این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به محتوای این گزارش تصریح کرد:‌ در این گزارش افرادی که در این حادثه مسئول بودند، مشخص شدند و در هیچ جای این گزارش اشاره‌ای به مسئولیت ایران نشده است و آنها کوچکترین شواهدی پیدا نکردند که حوادث ۱۱ سپتامبر را به ایران منتسب کنند.

ایزدی با بیان اینکه بعد از ۱۵ سال دادگاهی در آمریکا به صورت یکطرفه تشکیل شده و ایران را محکوم به پرداخت ده و نیم میلیارد دلار به خانواده جانباختگان این حادثه کرده است، افزود: قاضی این دادگاه در متن حکم خود این گونه آورده است که «ایران از خود دفاعی نکرده است به همین بابت چنین حکمی علیه آن صادر شده است»، این درحالی است که در روال قضایی دنیا اگر کسی، فردی را محکوم می‌کند آن کسی که محکوم کرده است باید برای ادعای خود استدلال بیاورد نه فردی که متهم شده است.

این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به احکام اخیر چند دادگاه آمریکایی در محکومیت ایران افزود: ‌این احکام در حالی صادر شده است که در بسیاری از موضوعات ایران دخالتی نداشته است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آمریکا می‌خواهد به هر نحوی شده به صورت غیر قانونی پول های بلوکه شده ایران را بین اتباع خود تقسیم کند.

ایزدی با بیان این که این سوال وجود دارد که چرا آمریکایی‌ها بعد از توافق هسته‌ای به دنبال این هستند که به صورت یکطرفه برخی از پرونده‌هایی را که سی و چند سال باز بوده ببندند، باید دید که آنها چه چیزی را مشاهده کردند که چنین رویه‌ای را اتخاذ کرده‌‌اند. در مورد موضع‌گیری‌های اخیر آمریکا در ارتباط با آزمایش موشکی ایران نیز گفت: یکی از اهرم‌های قدرت دفاعی ایران، در توانمندی موشکی و تسلیحاتی آن است و آمریکایی‌ها اگر نتوانستند این صحبت را که گزینه نظامی در مورد ایران روی میز است را علیه ایران عملیاتی کنند، به خاطر همین توانمندی بوده است.

این کارشناس مسائل آمریکا گفت: به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها تلاش دارند که با محدود کردن توان دفاعی و موشکی ایران به واقع از گزینه نظامی علیه کشورمان استفاده کنند.

وی همچنین به موضع گیری مقامات فرانسوی علیه ایران در ارتباط با آزمایش موشک‌های بالستیک اشاره کرد و گفت: در دوره‌ی جدید تعامل اتحادیه اروپا با ایران، فرانسوی‌ها از بین کشورهای اروپایی بیشترین قرارداد را با ایران بسته اند و باید دید که آنها در جریان سفر آقای روحانی به فرانسه چه چیزی را دیده‌اندکه این گونه به خود جرات می دهند علیه ایران موضع گیری کنند.