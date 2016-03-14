آماده باش آتش نشانی تهران در شب چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرنگار مهر مهدی داوری معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته در شب چهارشنبه پایان سال دو هزار و ۷۳۹ آتش نشان به همراه ۲۳۵ خودروی سنگین، ۲۳۳ خودروی سبک، ۱۱۷ موتورسیکلت و همچنین ۴۵۲ تیم آتش نشان مجهز به خاموش کننده های دستی به صورت پیاده برای امدادرسانی به شهروندان در نقاط مختلف شهر تهران مستقر می باشند.

وی ادامه داد: آتش نشانان شهر تهران(حتی نیروهای غیر شیفت) از ۱۲۱ ایستگاه آتش نشانی تهران از ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه در حالت آماده باش به سر می برند تا در صورت بروز حوادث به شهروندان امدادرسانی کنند.

داوری خاطرنشان کرد: نیروهای عملیات مستقر در سطح شهر نیز با مراجعه به جایگاه های سوخت، اماکن تجاری و ساختمان های مهم، توصیه های ایمنی لازم را به کارکنان و مسئولان این مراکز ارائه می دهند تا در سال جاری شاهد هیچ گونه حادثه ای نباشیم.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: همچنین نیروهای مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران برای امدادرسانی به شهروندان با تجهیزات خاموش کننده مجهز شده و در نقاط از پیش تعیین شده مستقر می شوند.

داوری اضافه کرد: در این میان تعدادی از آتش نشانان داوطلب هم آموزش های لازم را در خصوص امدارسانی اولیه به شهروندان فرا گرفته اند تا در محل زندگی خود نسبت به کنترل وضعیت ایمنی ساکنین هوشیار باشند و در صورت بروز حوادث اقدامات اولیه را تا رسیدن نیروهای عملیاتی انجام دهند.