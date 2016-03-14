قیمت عرضه میوه شب عید در آذربایجان شرقی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، اکبر فتحی در جلسه تنظیم بازار سازمان با بیان این مطلب افزود: برابر بازدید به عمل آمده توسط کمیته نظارت و نتایج مشاهده شده، میوه های مورد نظر شب عید شامل پرتقال و سیب، وضعیت بسیار مطلوبی دارند و یقیناً نظر موافق مردم شریف استان و تبریز را جلب خواهد کرد.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان میوه نامرغوب از سردخانه های سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی خارج نخواهد شد لذا با اطمینان خاطر اعلام می نمائیم میوه شب عید مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت.

فتحی گفت: چون ضریب مصرف پرتقال و سیب در جامعه ایران بالاست و نیز از طریق بازار ایران قابل تامین می باشد و نیاز به واردات نبوده و جزو میوه های لوکس محسوب نمی شود، به همین جهت برای میوه شب عید پرتقال و سیب انتخاب شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: در این راستا قیمت گذاری مناسبی انجام گرفته است تا هم منافع مصرف کننده و هم اصناف تامین شده و هیچکدام متضرر نشوند.