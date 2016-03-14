بررسی لایحه بودجه سازمان پسماند شهرداری مشهد بحث برانگیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی لایحه بودجه سازمان پسماند معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد در دستور کار یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی مشهد قرار گرفت که انتقادات یکی از اعضا از عملکرد حسابرسی این سازمان موجب اعتراض سایر اعضای شورا شد.

محمد رضا دیمه کار، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب بودجه سازمان پسماند اظهار کرد: بنده در این خصوص ابتدا این سوال را مطرح می کنم که چرا برای تمام سازمان ها بندهایی توضیحی آمده است اما یک بند برای معاونت خدمات و محیط زیست شهری که با این گستردگی و هزینه هایی که گاهی شهروندان نسبت به آن اعتراض دارند اما سوالی نمی شود.

وی افزود: تذکر دوم بنده به سازمان پسماند این است که چگونه قیمت تمام شده کالاهای فروش نرفته این سازمان نسبت به درآمد فروش در سال ۹۲ و ۹۳ حدود هشت درصد از ۷۴ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافته است.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: تذکر سوم بنده نیز به پرداخت یک هزار و ۹۶۶ میلیاردتومان به کارکنان در قالب وام بوده که تنها ۹۸۶ میلیون تومان به یک نفر این وام اعطا شده است.

محسن انتظاری هروی در پاسخ به انتقادات این عضو شورای شهر مطرح کرد: ملاک عمل شورای اسلامی شهر مشهد گزارش حسابرس قانونی و نظریه کمیسیون برنامه و بودجه شورا است.

محمد رضادیمه کار با بیان اینکه اتفاقا برای شورا خوب است که مردم بفهمند نمایندگان آنها تا چه حد نسبت به حقوق آنها دقت نشان می دهند، اضافه کرد: بنده دو تذکر دیگر نیز به حوزه خدمات شهری شهرداری مشهد دارم چرا که امروز شاهد کاشت گل های کم دوام در فضای سبز شهر هستیم و همچنین در برنامه استقبال از بهار گل ها در جدول های گل و لای کاشته می شود.

۶۲ نفر غیر قانونی استخدام شدند

وی با بیان اینکه نزدیک به ۶۲ نفر به صورت غیر قانونی در سازمان پسماند به کار گرفته شده اند، ادامه داد: بنده اگر کمیسیون خدمات محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد و رییس این کمیسیون توجه لازم را به این موضوعات نشان می دادند بنده این موضوعات را در صحن علنی مطرح نمی کردم.

در این جلسه بین رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد با دیمه کار مجادله کلامی شکل گرفت که رئیس شورا عنوان کرد: تفریغ بودجه معاونت خدمات شهری و محیط زیست و سازمان های زیر مجموعه آن در کمیسیون تخصصی بررسی و تائید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر را نیز به همراه داشته است.

وی ادامه داد: برای این شورا نظر کمیسیون برنامه بودجه و تلفیق شورای اسلامی مشهد در خصوص تفریغ بودجه سازمان های معاونت خدمات شهری و محیط زیست مهم است که تایید کنند و صحن علنی شورا جای بحث کارشناسی، سوال پرسیدن و ارائه پیشنهاد است.

رئیس شورا به اعضاء تذکر داد

انتظاری هروی با بیان اینکه «استقبال از بهار را به لجن نکشید» به محمد رضا دیمه کار تذکر رسمی داد تا به صحبت های خود ادامه ندهد.

محمدحسین جهانبخش نیز در این جلسه به ریاست شورا تذکر داد که استفاده از کلمه لجن صحیح نیست و محمد رضا دیمه کار نیز بیان کرد: بنده به صورت قانونی این نحوه صحبت کردن شما را پیگیری خواهم کرد.

با انصاف برخورد کنید

محمد سهیلی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به انتقادات محمد رضا دیمه کار توضیح داد: در زمانی که تفریغ بودجه انجام می شود شورا وظیفه دارد هفته ای سه جلسه بگذارد تا تکلیف مشخص شود، در خصوص تفریغ بودجه سازمان پسماند شهرداری حسابرس تفریغ و صورت های مالی را تصویب کرده است، همچنین نیروهای به کار گرفته شده در سازمان پسماند ۶۲ نفر نبوده بلکه ۱۲ نفر در یادداشت ها بوده است.

وی اضافه کرد: اگر می خواهید بررسی تفریغ بودجه را به زمان دیگری موکول کنید تمام مذاکرات های انجام شده در این خصوص به تاخیر می افتد و نمی توانیم وارد دستور کار جدیدی بشویم و این اقدام خلاف سوگندی که خوردیم و لازم است تا با انصاف بیشتری رفتار کنیم.

محمد رضا دیمه کار، عضو شورای اسلامی شهر مشهد در دفاع از انتقادات خود تصریح کرد: بنده تمام بندهای مربوط به بودجه تفریق شهرداری مشهد را مطالعه کردم اما زمانیکه متوجه شدم در خصوص معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری هیچ بندی آورده نشده است؛ اگر دوباره رئیس شورا به بنده تذکر کتبی نمی دهد در خصوص پنج سازمان دیگر نیز همین اشکالات هم مطرح است لذا از اعضای شورا درخواست می کنم همانطور که نظرات بنده را در خصوص سازمان پسماند شنیدند و موافقت کردند نسبت به بررسی مجدد تفریق بودجه این سازمان سایر سازمان ها را نیز بررسی کنند.

وی خطاب به محمد سهیلی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بیان کرد: چرا زمانی که یک مرحله از کار تمام نشده است یک مرحله دیگر را آغاز می کنید و طولانی شدن این بررسی ها هیچ اشکال قانونی در خصوص بودجه شهرداری براساس قانون ایجاد نمی شود، با این اشکلات پنج سازمان ظلم است که رای بدیم و این بگذرد؛ اجازه بدهید با رای ندادن ابتدا این ابهامات رفع شود و شهرداری نیز مکلف باشد نسبت به رفع این ابهامات اقدام کند.

محسن انتظاری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در ادامه جلسه درخواست رای گیری مجدد نسبت به تفریغ بودجه شهرداری مشهد را مطرح کرد که محمد حسین جهانبخش سوال کرد و گفت: این اشتباه نیست که یک موضوع را دوبار راگیری کنید.

انتظاری پاسخ داد: بنده تشخیص می دهم که برای اولین بار این کار صورت بگیرد.

اداره کردن سلیفه ای جلسات

جواد ستاری دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد در واکنش این صحبت ها عنوان کرد: تاکی می خواهید براساس سلیقه جلسات را اداره کنید، چرا براساس آیین نامه عمل نمی کنید.

مجید فاطمی ارفع دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: با تکرار صحبت های خود وقت را به بطالت می گذرانید؛ در کمیسیون ها و جلسات هماهنگی این همه انتقاد مطرح نمی شود اما در صحن علنی و دوربین همه فریاد می کشند و صحبت می کنند.

وی در درگیری کلامی به محمد حسین جهانبخش عنوان کرد: بنده متاسفم که سالها شما مدیریت کشور را بر عهده داشته باشید استقبال از بهار نیروهای شهرداری زحمت می کشند شبانه روزی اما می گویند به لجن کشیده اند.

محمد حسین جهانبخش پاسخ داد: حق قانونی آقای ستاری بود که برای پرسیدن سوال استفاده کردند چرا می گویید بطالت است.