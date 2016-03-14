به گزارش خبرگزاری مهر، کشاورزیان در برنامه «چشم شما» که هر یک شنبه شب به صورت پخش زنده بر روی آنتن شبکه شما می‌رود، حاضر شد و در رابطه با سفرهای نوروزی ۹۵ بیان داشت: قسمت اعظم سفرهای نوروزی با خودروهای شخصی و از طریق جاده‌ها است، بر اساس آمارهایی که از ترددشمارها و مقایسه ای که بین آن ها در سال ۹۲ تا ۹۴ به دست آمده است پیش بینی ما این است که امسال میزان سفرهای جاده ای نسبت به سال گذشته ۵.۱ درصد رشد داشته باشد.

وی ادامه داد: ما حدود ۸۵ هزار کیلومتر انواع راه در کشور داریم، برآورد همکاران بنده از ترددشمارها این است که حدود ۸ هزار کیلومتر از جاده ها در آستانه اشباع ظرفیت هستند و باید برای توسعه این راه ها سرمایه گذاری شود. راه‌های منتهی به تهران نیز اصولا آستانه اشباع را نیز پشت سر گذاشته و گنجایش تقاضا را ندارند.

وی در رابطه با بحث جاده تهران- کرج اظهار داشت: برخی راه های کشور از جمله تهران- کرج از حالت اشباع عبور کرده اند، در روزهای عادی حتما توقف در این جاده خواهیم داشت اما در روزهای تعطیلات این توقفات بسیار شدید خواهد بود. پروژه ای که الان وزارت راه و شهرسازی تعقیب می کند امتداد اتوبان همت است که می تواند تا حدی به بهبود وضعیت این ترافیک کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با ساخت راه‌های جدید گفت: امسال تخصیص اعتبار همه جا کم و بیش مانند هم بود و وضعیت خوبی نیز نداشت و می توان گفت که محدودیت اعتباری امسال محدودیت بسیار جدی بوده و پیش بینی بنده نیز این است که وضعیت آینده نیز به لحاظ بودجه ای چندان امیدوارکننده نباشد. در کل میزان اعتبارات عمرانی که کشور می‌تواند به راه ها اختصاص دهد در مورد آن چه که مورد نیاز است بسیار کم است.

وی در رابطه با وضعیت پایانه‌های مسافربری تصریح کرد: اخیرا جلسه ای را با مدیران مرتبط در رابطه با وضعیت پایانه ها با شهرداری تهران ترتیب دادیم و امیدواریم که مورد ثمر واقع شود زیرا پایانه‌ها عمدتا متعلق به شهرداری‌ها است.

کشاورزیان تصریح کرد: سامانه جامع اطلاع رسانی با شماره ۱۴۱ برای تماس و همچنین ۱۰۰۰۱۴۱ و ۲۰۰۰۱۴۱ نیز سامانه پیامکی هستند که برای راهنمایی مسافران جاده‌ها در نظر گرفته شده که می توانند اطلاعات مورد نظر خود را پیگیری کنند.

وی در رابطه با مجتمع های بین راهی بیان داشت: در مسیرهای پرمسافر واحدهای پذیرایی در سال های اخیر احداث شده است و تلاشمان این است که در مسیرهایی که مجتمع بین راهی وجود ندارد کمک کنیم تا چنین مکان هایی ساخته شود.

وی گفت: متأسفانه خیلی از این واحدهای موجود سرویس های بهداشتی و شرایط نمازخانه مناسبی ندارند به خصوص در مسیرهای منتهی به شمال این مشکلات بیشتر به چشم می آید. قرار شده که کمیته‌هایی متشکل از دستگاه های مختلف شکل بگیرد و این وضعیت را مورد ارزیابی قرار دهند.

در ادامه جانشین فرماندهی پلیس راهور ناجا نیز که مهمان تلفنی برنامه بود، بیان داشت: ما در نوروز سال ۹۴ نسبت به ایام نوروز ۹۳ شاهد کاهش ۱۰ درصدی تلفات و ۱۲ درصد کاهش تصادفات بودیم، و امیدوارم امسال نیز روند کاهشی تلفات را شاهد باشیم.

سردار موسی امیری افزود: در نوروز سال ۹۳ بیش از هزار نفر کشته شدند که این آمار در نوروز ۹۴ حدود یک صد و اندی نفر کاهش داشته و به حدود ۸۰۰ و خورده ای رسیده است. در ده ماهه امسال نیز ۳ درصد کاهش تلفات در سوانح رانندگی داشته ایم و پیش بینی ما این است که همین روند کاهشی را با شتاب بیشتری در ایام نوروز امسال نیز شاهد خواهیم بود.

وی در رابطه با این موضوع که چه میزان از تلفات مربوط به وضعیت جاده ها و چه تعداد به دلیل عمل نکردن به قوانین راهنمایی و رانندگی است گفت: سه عامل اساسی انسانی، راه و خودرو و حتی علاوه بر این سه عامل، عوامل محیطی منجر به سوانح رانندگی و تلفات می‌شود که از میان سهم ۷۰ تا ۷۵ درصدی را به عامل انسان داده اند.

وی افزود: البته دو عامل خودرو و راه باید به گونه ای تنظیم شود که بتواند خطای انسانی را پوشش دهد و در حقیقت پس از عامل انسانی، راه و جاده بیشترین عاملی است که در ایجاد تلفات جاده ای نقش دارد.

جانشین فرماندهی پلیس راهور ناجا در رابطه با مقررات مرتبط با ناوگان جاده ای و رانندگان بیان داشت: در نوروز تمام نظارت‌ها تشدید خواهد شد، یکی از اتفاقاتی که برای اولین بار در نوروز امسال رخ خواهد داد این است که محور تهران به شیراز زیر بار جی پی اس آنلاین خواهد رفت و بنابراین ما به لحظه می توانیم اتوبوس‌ها را کنترل کنیم. برخورد ما با متخلفین نیز برابر چیزی است که توسط قانون به ما تکلیف شده است.

وی تصریح کرد: یک سامانه پیامکی نیز راه اندازی شده با شماره ۱۱۰۱۲۰، که در بخش عمومی در اختیار مسافران است تا از این طریق بتوانند تخلفات راننده را گزارش داده و حتی اگر از راننده راضی هستند آن را مطرح کنند.

در پایان سردار امیری در رابطه با بحث نرخ جدید جریمه ها نیز گفت: مجدد دولت در جلسه روز ۱۶ اسفند با تغییرات حداقلی نرخ جدید جرایم را به ما ابلاغ کرد، که در این ابلاغیه نیز آمده که این موضوع از ۲۵ اسفندماه قابلیت اجرا دارد، که البته این تغییرات نه تنها نظرات ما بلکه نظر وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و دادگستری را تأمین نکرده است البته همین که دولت توانسته این تغییرات را به زودی ابلاغ کند بسیار مثبت است.

رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور نیز در ادامه در رابطه با هزینه هتل‌ها بیان داشت: ما در شهرهای مختلف مکان های مختلف با کیفیت‌های متفاوت داریم، اما در کل در ایام نوروز تقاضا بسیار افزایش می یابد لذا نه تنها در ایران بلکه در هر نقطه جهان زمانی که این چنین تقاضا زیاد شده و از طرفی امکانات کمتر از تقاضای موجود باشد صاحبان اقامتگاه‌ها احساس می کنند که در این زمان باید قیمتی متناسب با سرمایه گذاری‌شان دریافت کنند.

مرتضی رحمانی موحد اضافه کرد: البته قیمت اقامتگاه‌های ما سقف دارد و این سقف در ایام نوروز ۱۲ درصد افزایش است. و چنان چه از این سقف تخطی شود، ۰۹۶۲۹ سامانه ای است که به طور شبانه روزی مردم می توانند شکایات خود را در رابطه با اقامتگاه ها به این شماره ارسال کنند.

وی بیان داشت: از سوی برخی از هتل داران تقاضا شده بود تا قیمت‌های اقامتگاه ها آزادسازی شود اما ما با آن موافقت نکردیم و بنابراین حتی در ایام نوروز نیز هیچ هتل و اقامتگاهی حق ندارد بیش از ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

وی در رابطه با این که بهتر است مردم تنها چند شهر را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب نکنند گفت: در اختیار قرار دادن نقشه راه ها و خدمات درون مسیری به مسافران وظیفه ای است که باید چند ارگان با همکاری همدیگر آن را به ثمر برسانند و ما نیز در امر اطلاع رسانی در این راستا قدم های مفیدی را برداشته ایم.

در ادامه برنامه نیز تماس تلفنی با خلیل الله کاظمی، معاون شهردار مشهد برقرار شد که وی در رابطه با آمادگی این شهر برای حضور زائران گفت: در ورودی های شهر ایستگاه های راهنمای زائر را دایر کرده ایم و در این ایستگاه‌ها بقیه دستگاه های خدماتی مانند هلال احمر و اورژانس مستقر هستند و به زائران خدمات می دهند.

وی ادامه داد: در فاز اول بالغ ۶۰ هزار جاچادر یا محل اسکان در داخل پارک ها تدارک دیده ایم، برای سال تحویل نیز تلاش کرده ایم تا شرایط بسیار مناسبی را برای زائران و حمل و نقل مفیدی را در نظر بگیریم.

رئیس سازمان سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز در ادامه برنامه از طریق تلفن به جمع مهمانان چشم شما پیوست و بیان داشت: ۱۲۷۰ پایگاه ثابت و سیار تعبیه کرده ایم که از ۲۵ اسفندماه بعد از یک رزمایش بر پا خواهد شد و تقریبا ۴.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش توان عملیاتی داشته ایم.

چرخ ساز ادامه داد: آمادگی لازم را هم مد نظر داریم که اگر سوانح و حوادث طبیعی هم به وجود بیاید بتوانیم پاسخگوی آن نیز باشیم. و امیدواریم که با پیش بینی‌های لازم در کل بتوانیم سال خوبی را برای مردم رقم بزنیم.