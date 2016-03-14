برترین تصاویر جهان در ۲۴ اسفند ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات تظاهرات ضد دولتی مردم برزیل، جشن «ماسلنیتسا» در بلاروس و روسیه، نمایشگاه بین المللی گردشگری در آلمان و مسابقات موتورسواری هلند خواهید دید.