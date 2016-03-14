برترین تصاویر جهان در ۲۴ اسفند ۹۴

تظاهرات ضد دولتی مردم برزیل (AFP)
شرکت دختران روستایی در جشن «ماسلنیتسا» بلاروس (AP)
نهنگی که در ساحل اندونزی گیر کرده است. (AP )
مسابقه دو میان گل و لای (Telegraph)
مسابقات موتورسواری هلند (Getty)
انهدام کشتی ماهیگیری غیر قانونی در اندونزی (EPA)
حرکت قطاری با موتور بخار در انگلیس (NNP)
پرنده ای نشسته روی دست مجسمه «ولادیمیر لنین» در قزاقستان (AP)
استراحت پرنده های مهاجر بین مسیر خود از اروپا تا آفریقا ( National Geographic)
مردی در لباس سنتی مردم اندونزی در نمایشگاه بین المللی گردشگری برلین آلمان (Xinhua)
پرتاب موشک پروتون از روسیه (AP)
مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان نظامی ارتش هند (Getty )
سوزاندن ماکت خرس قهوه ای در جشنواره سنتی «ماسلنیتسا» در روسیه (AP)
بارش سنگین برف در اسپانیا (AFP)
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