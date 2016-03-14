شیراز در دوران طلایی فعالیت های عمرانی و فرهنگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام مهدی حقدل بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز شیراز با ارائه گزارش عملکرد یکساله شورا، گفت: شورای اسلامی شهر شیراز با ۹ کمیسیون ، هیئت رئیسه ، ۴ کمیته ، شورای نامگذاری و یاوران شورا به طور فعال و هفتگی جلسات متعددی را جهت تصمیم سازی های کلان شهری و رفع مسائل شهر و شهروندان برگزار کرد و در سال گذشته بزرگترین رسالت شورا در نظارت مطلوب بر بودجه دوهزار و هفتصد و هشتاد و شش میلیارد تومانی شهرداری انجام گرفت که منجر به تحقق دو هزار و هفتصد میلیارد تومان از آن گردید و نشان از تحقق ۹۰ درصد از اجرای پروژه های شهرداری ، با توجه به رکود اقتصادی حاکم در سطح شهر شیراز شده است.

وی ادامه داد: حدود کمتر از ۲ درصد آن منابع دولتی و مابقی از طریق عوارض پروانه ساختمانی ، اوراق مشارکت ، وام و ... محقق گردیده است و با تدبیر شورا، ۸۵ درصد از این بودجه صرف انجام فعالیت های عمرانی در سطح شهر شیراز شده است و مردم در جای جای شهر از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب شاهد این پیشرفت فیزیکی و تحولات عمرانی شهرداری در محل زندگی خود می باشند و همین امر موجب دلگرمی آنان شده است .

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: بدلیل مشکلات نقدینگی دولت ، امروزه شهرداری کلان شهرها رسالت انجام پروژه های عمرانی را به دوش کشیده اند و شهرداری با تدبیر شورا در بخش های شهرسازی ، عمرانی ، فرهنگی ، اجتماعی و ... توانسته است اقدامات موثری را درخصوص ساخت فرهنگسراها، سالن های ورزشی، پروژه های عمرانی و... برای شهر شیراز انجام دهد، همچنین باید خاطر نشان کرد شیراز از نظر وضعیت ترافیک شهری نسبت به دیگر کلان شهرها وضعیت بهتری داشته که به تبع آن از آب و هوای مناسب تری نیز برخوردار می باشد .

حقدل تاکید کرد: در این مدت کمیسیون های شورا با تعهد، تخصص و سخت کوشی در جهت سرعت بخشیدن و رفع مشکلات شهری اقدام کرده و با همکاری شهرداری طرح ها و لوایح مناسبی را ارائه و مصوب شده که در بودجه سالانه شهرداری لحاظ شد و بر حسن اجرای آن نظارت می شود.

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: به یقین می توان گفت، هیچ گاه در دوره های قبل و در زمان قبل از انقلاب نیز به این وسعت فعالیت های عمرانی، فرهنگی،اجتماعی و... در شیراز شکل نگرفته بود و باید به حق این دوره را عصر طلائی فعالیت های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و... در کلان شهر شیراز دانست.

وی افزود: این افتخاری است برای خادمین شورا و شهرداری که با دوری از حاشیه ها به همکاری با سلایق مختلف پرداخته و به لطف این تعامل اقدامات بزرگی شکل گرفته است .

حقدل ادامه داد: در بخش سرمایه گذاری نیز در سال گذشته شاهد شرایط مناسبی در بخش ارائه اوراق مشارکت و همچنین دربخش فعالیت های معاونت سرمایه گذاری بودیم.

رئیس شورای شهر شیراز تصریح کرد: اما برای سال ۱۳۹۵ نوید ماه ها ، هفته ها و روزهای خوبی را به شهروندان می دهیم که با توجه به بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری در شورای شهر شیراز، نتیجه اقدامات انجام گرفته به بار نشسته و فاز ۲ خط یک قطار شهری را به اتمام خواهد رساند و با یاری خداوند متعال خط ۲ قطار شهری نیز با شتاب بیشتری فعالیت تکمیل وساخت وساز خود را دنبال کرده و پروژه های نیمه تمام عمرانی، فرهنگی، شهرسازی به اتمام خواهد رسید و پروژه های جدید و مناسبی جهت رشد کلان شهر شیراز شروع خواهد شد.