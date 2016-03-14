اجرای طرح نوروزی نیروی انتظامی در سمنان/ مشارکت مردم لازمه موفقیت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح‌الامین قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان از ایجاد ۵۰ ایستگاه پلیس در طرح نوروزی انتظامی خبر داد و گفت: ۲۶ ایستگاه انتظامی، ۱۳ ایستگاه راهنمایی رانندگی و ۱۱ ایستگاه پلیس راهور در جریان این طرح ایجاد می‌شود.

وی بر توجه جدی این نیرو به جلب مشارکت‌های مردمی تاکید و اضافه کرد: شعار امسال نیروی انتظامی «پلیس و مردم، نظم و قانون‌مداری و نشاط بهاری» است.

مشارکت مردم لازمه موفقیت پلیس

فرمانده انتظامی استان سمنان تصریح کرد: هر چه مشارکت عمومی بیشتر باشد موفقیت پلیس در ماموریت خود که ایجاد نظم و امنیت است نیز بیشتر خواهد بود.

قاسمی، از کاهش هشت درصدی سرقت‌ها در این استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۶۵ درصد سرقت‌ها در این استان کشف شدند.

وی همچنین در آستانه چهارشنبه آخر سال تاکید کرد: پلیس با شادی مردم بدون تعرض به حقوق دیگران در این روز موافق است و در غیر این صورت با هنجار شکنان قاطعانه برخورد می کند.

کاهش چشمگیر صدمات ناشی از رفتارهای پر خطر در چهارشنبه آخر سال

این مسئول انتظامی استان سمنان به مناسبت فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال از همه خانواده ها خواست تا برای پیشگیری از هر گونه آسیب و حادثه تلخ، نظارت کامل بر رفتار فرزندان خود داشته باشند.

قاسمی اظهار داشت: در سال های اخیر با همراهی و همدلی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، خسارت ها و صدمات ناشی از رفتارهای پر خطر در چهارشنبه آخر سال کاهش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: تلاش فرماندهی انتظامی بر تامین امنیت همه مردم است و به منظور پیشگیری از حوادث دلخراش و یا بروز ناامنی حتی برای یک نفر، تدابیر ویژه ای برای این روز پیش بینی و اجرا شده است.

هشدار جدی پلیس به فروشندگان موادمحترقه

فرماندهی انتظامی استان سمنان با هشدار به فروشندگان موادمحترقه و تمامی افرادی که ممکن است درصدد ایجاد ناامنی در این شب باشند، افزود: بی نظمی و قانون شکنی و ایجاد مزاحمت برای دیگران در هیچ آئین و فرهنگی پذیرفته نیست.

قاسمی با اشاره به این که افرادی که در چهارشنبه آخر سال دستگیر شوند تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت به سر می برند، از عموم خانواده ها خواست تا نظارت کامل بر رفتار فرزندان خود داشته باشند.

وی از تمام اقشار و دستگاه ها و سازمان هایی که به شکلی در کاهش حوادث تلخ و ناگوار چهارشنبه آخر سال با پلیس مشارکت و همراهی دارند به ویژه رسانه های گروهی قدردانی و بر تقویت این همکای ها تاکید کرد.

کشف ۳۴۹ هزار عدد مواد محترقه در استان سمنان

فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف ۳۴۴ هزار عدد مواد محترقه کم خطر و پنج هزار و ۷۳۴ عدد موادمحترقه پر خطر در هفته های اخیر خبر داد و گفت : در این ارتباط ۴۸ نفر دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.

قاسمی اظهار کرد: حجم کشفیات موادمحترقه در سال جاری ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای ایجاد امنیت در استان و برخورد با متخلفان در چهارشنبه آخر سال اندیشیده شده است، تصریح کرد: تاکید نیروی انتظامی برای برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال، برگزاری آن به صورت محله محور است.

کودکان و نوجوانان عمده حادثه دیدگان چهارشنبه آخر سال

فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان این که هرساله شاهد حوادث ناگواری در این بخش هستیم، خاطرنشان کرد: از آنجا که عمده حادثه دیدگان این روز کودکان، نوجوانان و جوانان هستند از خانواده ها انتظار می رود با مدیریت فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال، از وقوع حوادث دلخراش در این روز جلوگیری کنند.

قاسمی راهنمایی مسافران، پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه های امنیتی، امدادگری، کمک به کسانی که نیاز به پلیس دارند را از جمله اهداف این ایستگاه های طرح نوروزی پلیس برشمرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود از افزایش ۳۲ درصدی دستگیری سارقان در این استان نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: بیش از سه هزار سارق در سال جاری در این استان دستگیر شده اند که ۸۰ درصد آنها در رده سنی ۱۲ تا ۳۵ سال هستند.

کاهش ۸ درصدی وقوع سرقت در استان سمنان

فرماندهی انتظامی استان سمنان همچنین با اشاره به اینکه وقوع سرقت در این استان هشت درصد کاهش داشته است، افزود: ۶۵ درصد از این سرقت ها کشف شده است.

قاسمی همچنین با بیان اینکه ۵۷ در صد از سارقان معتاد بوده اند، تصریح کرد: ۹۹ درصد آنها هم دارای تحصیلات ابتدایی تا دیپلم هستند.

وی با بیان اینکه امنیت از جمله نعمت های خداوندی است که باید شکر گذار آن باشیم، افزود: مشاركت مردم اهرمي تاثيرگذار در اجراي موفق طرح های امنیتی است .

انهدام ۱۰۳ باند موادمخدر در استان سمنان

فرمانده انتظامی استان سمنان از افزایش ۳۱۳ درصدی کشفیات موادمخدر در این استان طی سال‌جاری خبر داد و گفت: در مجموع شش تن و ۸۷۰ کیلوگرم انواع موادمخدر توسط پلیس استان کشف شده که بخش عمده آنها که بیش از پنج تن می‌شود در نیمه دوم امسال کشف شده است.

قاسمی از انهدام ۱۰۳ باند موادمخدر در این استان خبر داد و تصریح کرد: امسال در مجموع سه هزار و ۶۰۸ نفر در ارتباط با موادمخدر در این استان دستگیر شده است.

وی از بالغ بر ۲۸۸ هزار و ۷۳۰ تماس تلفنی با فوریت‌های پلیسی استان سمنان(پلیس۱۱۰) خبر داد و گفت: به طور متوسط روزانه ۸۰۴ تماس با فوریت‌های پلیسی انجام شده که ۵۸ درصد آنها عملیاتی و ۳۷ درصد آنها با راهنمایی و ارشاد اجرایی شده است.

کاهش ۸ درصدی انتقاد از پلیس استان سمنان

فرمانده انتظامی استان سمنان با تجلیل از تماس‌های شهروندان با پلیس این استان از افزایش رضایت عمومی از پلیس استان خبر داد و گفت: امسال انتقادات از پلیس استان هشت درصد کاهش داشته است.

قاسمی با اشاره به اینکه بیش از ۶۳ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط شده است، اظهار کرد: ۸۷۵ نفر در این عملیات ها دستگیر شده اند.

وی از توقیف ۱۳ هزار و ۲۵۴ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف خبر داد و گفت: بیش از چهار هزار خودرو و بیش از هشت هزار موتور سیکلت طی سال جاری در استان توقیف شده اند.

افزایش ۵۰ درصدی کشته شدگان سوانح رانندگی

فرماندهی انتظامی استان سمنان، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کشته شدگان سوانح رانندگی در سال جاری در این استان افزود: ۲۹۶ کشته در جاده های استان طی سال جاری داشته ایم که ۴۲ نفر در درون شهر و ۲۵۰ نفر در برون شهر جان خود را از دست داده اند.

قاسمی از کشف ۹۸ درصدی جرایم سایبری استان هم خبرداد و گفت: ۱۸۱ مجرم سایبری دستگیر شده اند که از این تعداد ۳۰ نفر خانم هستند.

وی با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی وقوع جرایم سایبری در استان سمنان بیان کرد: ۷۰ درصد این مجرمان دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند.