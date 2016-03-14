تولید کیت بویایی استاندارد برای ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی در مراسم تجلیل از فتح‌الله مضطرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران كه در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی این پژوهشگاه گفت: این پژوهشگاه در دوران دفاع مقدس برای تولید فناوری‌های مورد نیاز کشور، اقدامات مؤثری انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تولید پدال F۴ اشاره کرد.

وی با تاکید بر نقش پژوهشگاه‌ها در تولید فناوری تصریح كرد: در این راستا شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با دارا بودن قوانین مترقی اقدام به سیاست‌گذاری در حوزه‌های علم، تحقیقات و فناوری کرده است.

وزیر علوم با اشاره به افتتاح ساختمان سبز (انرژی صفر) در پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: بسیاری از کشورها انرژی‌های تجدید‌پذیر و نو را جایگزین سوخت‌های فسیلی کرده‌اند و کشور ما نباید متكی به منابع كانی و نفتی باشد و باید به این عرصه وارد شود که خوشبختانه پژوهشگاه مواد وانرژی در این حوزه پیشرو بوده است.

فرهادی همچنین با تاکید بر ضرورت همكاری و ارتباط مراکز پژوهشی، پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با صنعت گفت: هم اكنون صنعت خودروسازی همکاری خود را با سه دانشگاه شروع کرده، به گونه‌ای که مقرر شده است این صنعت از ابتدا تا انتهای ساخت خودرو را با همکاری دانشگاه‌ها انجام دهد.

وی به برخی از نیازهای کشور در حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت: تاكنون تست بویایی استاندارد برای ایرانیان در کشور وجود نداشت و این در حالی است که حس بویایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های زیستی انسان به شمار می‌رود.

وزیر علوم با بیان اینكه در صورتی که شخصی حس بویایی خود را بر اثر حادثه‌ای از دست دهد، دیه‌ کامل از طرف مقابل دریافت می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به نبود کیت‌های تست حس بویایی استاندارد در کشور، از دکتر مضطرزاده درخواست کردیم تا کیتی برای این منظور طراحی کند.

فرهادی با اشاره به تولید تولید كیت بویایی استاندارد برای ایرانیان گفت: این کیت در حال حاضر در کشور تولید شده و بر روی جمعیت ۱۰۰ هزار نفری مورد تست و آزمایش قرار گرفته و به زودی استانداردی برای حس بویایی افراد ایرانی ارائه خواهد شد.

در پایان این مراسم كتابخانه و مركز اسناد علمی و ساختمان سبز (انرژی صفر) پژوهشگاه مواد و انرژی افتتاح شد.