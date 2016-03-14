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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۴

طی سال جاری در استان مرکزی:

۲۶میلیاردتومان هزینه معیشتی به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد

۲۶میلیاردتومان هزینه معیشتی به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد

اراک- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: طی ۱۱ ماه امسال ۲۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان کمک هزینه معیشتی به ۴۰هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصری پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار داشت: کمیته امداد استان مرکزی ۱۲۰ مورد خدمات به مددجویان تحت پوشش ارائه می دهد و طی ۱۱ ماه امسال ۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک هزینه های معیشتی به ۴۰ هزار و ۲۶۰ نفر از مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار و ۶۳۴ خانوار در قالب ۹۰ هزار و ۲۶۶ نفر در استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی تصریح کرد: شهرستان اراک با ۲۷ درصد، بیشترین و دلیجان با دو و دو دهم درصد، کمترین مددجوی تحت پوشش کمیته امداد را دارند.

ناصری بیان داشت: همچنین طی ۱۱ ماه امسال به پنج هزار و ۲۸۰ دانش آموز و یک هزار و ۷۰۰ دانشجو و خانواده آنها خدمات فرهنگی از سوی کمیته امداد استان مرکزی ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خدمات بهداشتی و پیشگیری، برنامه های تامین امنیت غذایی و ارتقای سطح سلامت نیازمندان، خدمات بیمه و درمان، ارائه خدمات ویژه تکمیلی شامل بیمه درمان موردی و فرانشیز، را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد و افزود: کل اعتبارات هزینه شده در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی برای مددجویان تحت پوشش در سال جاری در استان مرکزی ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: همچنین برای خدمات حقوقی و قضایی مددجویان و خانواده آنها، دو میلیارد و ۶۴ میلیون تومان طی سال جاری هزینه شده است.

ناصری تصریح کرد: ترویج فرهنگ کار و تلاش، تقویت روحیه خودباوری، ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خوداتکایی، از اهداف کمیته امداد استان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی افزود: در سال جاری برای یک هزار و ۷۵۱ نفر در استان مرکزی در زمینه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، طرح های صنعتی و معدنی و طرح های خدماتی اشتغال ایجاد شده است که در سال آینده برای این گروه جشن خودکفایی برپا خواهد شد.

کد مطلب 3580283

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