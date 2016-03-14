۲۶میلیاردتومان هزینه معیشتی به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصری پیش از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار داشت: کمیته امداد استان مرکزی ۱۲۰ مورد خدمات به مددجویان تحت پوشش ارائه می دهد و طی ۱۱ ماه امسال ۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک هزینه های معیشتی به ۴۰ هزار و ۲۶۰ نفر از مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار و ۶۳۴ خانوار در قالب ۹۰ هزار و ۲۶۶ نفر در استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی تصریح کرد: شهرستان اراک با ۲۷ درصد، بیشترین و دلیجان با دو و دو دهم درصد، کمترین مددجوی تحت پوشش کمیته امداد را دارند.

ناصری بیان داشت: همچنین طی ۱۱ ماه امسال به پنج هزار و ۲۸۰ دانش آموز و یک هزار و ۷۰۰ دانشجو و خانواده آنها خدمات فرهنگی از سوی کمیته امداد استان مرکزی ارائه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی خدمات بهداشتی و پیشگیری، برنامه های تامین امنیت غذایی و ارتقای سطح سلامت نیازمندان، خدمات بیمه و درمان، ارائه خدمات ویژه تکمیلی شامل بیمه درمان موردی و فرانشیز، را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد و افزود: کل اعتبارات هزینه شده در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی برای مددجویان تحت پوشش در سال جاری در استان مرکزی ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی ادامه داد: همچنین برای خدمات حقوقی و قضایی مددجویان و خانواده آنها، دو میلیارد و ۶۴ میلیون تومان طی سال جاری هزینه شده است.

ناصری تصریح کرد: ترویج فرهنگ کار و تلاش، تقویت روحیه خودباوری، ایجاد اشتغال، توانمندسازی و خوداتکایی، از اهداف کمیته امداد استان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی افزود: در سال جاری برای یک هزار و ۷۵۱ نفر در استان مرکزی در زمینه های کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، طرح های صنعتی و معدنی و طرح های خدماتی اشتغال ایجاد شده است که در سال آینده برای این گروه جشن خودکفایی برپا خواهد شد.