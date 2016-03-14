تمایل مراکز علمی ایتالیا برای همکاری با محققان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدی در مراسم تجلیل از فتح الله مضطرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و افتتاح ساختمان سبز پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به حرکت رو به جلوی ایران در حوزه‌های علم و فناوری گفت:‌ در حال حاضر ایران از لحاظ علمی در منطقه اثرگذار و در دنیا صاحب منزلت است و این امر با همت و كوشش دانشمندان، استادان، دانشجویان و مدیران ارزشمند این مرز و بوم میسر شده است.

وی با اشاره به سفر خود به کشور ایتالیا افزود:‌ در این سفر چهار روزه، در بازدید از مراکز علمی و تحقیقاتی این کشور شاهد بودم كه دنیا با شان و اعتبار به كشورمان می‌نگرد و در این سفر به طور صریح از محققان ایران برای همکاری دعوت به عمل آمد که این امر برای کشور ما بسیار ارزشمند است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، با اشاره به بازدید خود از مرکز مطالعات کهکشان و کیهان کشور ایتالیا گفت: این مرکز بر ادامه فعالیت‌های علمی با ایران تاکید کرده است.

احمدی با اشاره به تمایل مرکز فیزیک نظری عبدالسلام (ICT) برای همکاری با ایران خاطرنشان کرد: بسیار خوشحالیم که شاهد به ثمر رسیدن نسبی تلاش‌های محققان کشور هستیم.