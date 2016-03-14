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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲

معاون پژوهشی وزارت علوم خبرداد:

تمایل مراکز علمی ایتالیا برای همکاری با محققان ایرانی

تمایل مراکز علمی ایتالیا برای همکاری با محققان ایرانی

معاون پژوهشی وزارت علوم از تمایل مراکز علمی ایتالیا برای همکاری با محققان ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدی در مراسم تجلیل از فتح الله مضطرزاده معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و افتتاح ساختمان سبز پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به حرکت رو به جلوی ایران در حوزه‌های علم و فناوری گفت:‌ در حال حاضر ایران از لحاظ علمی در منطقه اثرگذار و در دنیا صاحب منزلت است و این امر با همت و كوشش دانشمندان، استادان، دانشجویان و مدیران ارزشمند این مرز و بوم میسر شده است.

وی با اشاره به سفر خود به کشور ایتالیا افزود:‌ در این سفر چهار روزه، در بازدید از مراکز علمی و تحقیقاتی این کشور شاهد بودم كه دنیا با شان و اعتبار به كشورمان می‌نگرد و در این سفر به طور صریح از محققان ایران برای همکاری دعوت به عمل آمد که این امر برای کشور ما بسیار ارزشمند است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، با اشاره به بازدید خود از مرکز مطالعات کهکشان و کیهان کشور ایتالیا گفت: این مرکز بر ادامه فعالیت‌های علمی با ایران تاکید کرده است.

احمدی با اشاره به تمایل مرکز فیزیک نظری عبدالسلام (ICT) برای همکاری با ایران خاطرنشان کرد: بسیار خوشحالیم که شاهد به ثمر رسیدن نسبی تلاش‌های محققان کشور هستیم.

کد مطلب 3580286

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