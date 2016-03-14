به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی بعدازظهر امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: امیدواریم همانطور که امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای بودیم، در سال ۹۵ نیز آمار تصادفات و مرگ و میر کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه در نوروز ۹۵ شاهد آماده باش کامل نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر در سطح استان اصفهان خواهیم بود، ادامه داد: از چند روز قبل از آغاز نوروز تا پایان ۱۵ فروردین ضمن برپایی ایستگاه‌های سلامت و کمپ‌های ایمنی، تمام پایگاه‌های امداد و نجات نیز در آماده باش کامل به سر می‌برند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: این جمعیت مجهز به ۴۲ پایگاه امداد و نجات در نقاط مختلف استان اصفهان است.

وی با ابراز امیدواری از کاهش حوادث جاده‌ای در طول نوروز ۹۵ گفت: در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با کاهش ۱۴ درصدی حوادث جاده‌ای و کاهش ۲.۷ درصدی مرگ‌ومیر در سطح استان اصفهان روبه‌رو بودیم که امیدوار هستیم که هم‌وطنان با رعایت نکات ایمنی در طول ایام نوروز، آمار حوادث به حداقل برسد.

راه‌اندازی ۲۹ پست نوروزی با مشارکت جوانان هلال احمر استان اصفهان

معاون جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان نیز در این نشست خبر از ۲۹ پست نوروزی داد و گفت: بالغ بر ۸۰۰ تن از جوانان فعال عضو جمعیت هلال احمر استان اصفهان در این پست‌های نوروزی فعالیت می‌کنند.

حیدر علی خانبازی در خصوص فعالیت‌های پست‌های نوروزی گفت: در پست‌های نوروزی شاهد فعالیت جوانان عضو جمعیت در محورهای ایمنی و سلامت، راهنمایی کردن مسافران نوروزی، ارائه خدمات در ایستگاه‌های سلامت، برپایی خیمه‌های نماز و بوستان کودک؛ توزیع اقلام تبلیغاتی گردشگری و توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری از حوادث خواهیم بود.

وی با اشاره به عملکرد جوانان جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در سال ۹۴ بیان کرد: بیش از ۶۳ هزار نفر از جوانان در سطح استان اصفهان در طرح نشاط و امید هلال‌احمر استان اصفهان شرکت کردند.

پوشش امدادی بیش از ۳ هزار حادثه در امسال

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان نیز در این نشست بیان کرد: در سال ۹۴ بالغ بر ۳ هزار و ۴۴۶ حادثه از جمله آتش‌سوزی، برف و کولاک، حوادث جاده‌ای، خدمات حضوری و مناسبتی، رعد و برق، زلزله و آب‌گرفتگی را در سطح استان اصفهان پوشش امدادی داده شد.

داریوش کریمی از اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی در استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: این طرح از فردا تا ۱۵ فرودین ۹۵ در قالب پایگاه‌ها و ایستگاه‌های نوروزی در سطح استان اصفهان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی و بازآموزی برای یک هزار و ۲۹۰ نفر از اعضای جمعیت هلال‌احمر برای ارائه خدمات امداد و نجات در طول نوروز ۹۵ برگزار شده است، افزود: آمار کل امدادگران، نجات‌گران و ایثارگران جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان چهار هزار و ۸۵۶ نفر است که یک هزار و ۲۹۰ نفر در طرح نوروزی با این جمعیت همکاری می‌کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به تجهیزات و امکانات امداد و نجات در سطح استان گفت: ۳۸ پایگاه امداد و نجات بین‌شهری، دو پایگاه امداد و نجات کوهستانی، یک پایگاه هوایی و یک پایگاه کوهستانی در طول ایام نوروز آماده ارائه خدمات امداد و نجات به مسافران نوروزی در سطح استان اصفهان هستند و هفت گروه واکنش سریع نیز در سطح استان مستقر هستند.

وی بیان کرد: تیم‌های بازرسی و ارزیابی نیز آماده بازرسی و بررسی سطح خدمات پایگاه‌های امداد و نجات نوروزی هستند که بر سطح کیفیت خدمات پایگا‌ه‌های هلال‌احمر در سطح استان نظارت ویژه دارند.

کریمی افزود: کل حادثه‌دیدگان در طول سال ۹۴ در استان اصفهان ۲۱ هزار و ۵۱۱ نفر بودند که شش هزار نفر در حوادث جاده‌ای دچار آسیب شدند.