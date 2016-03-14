پرسپولیس به یک بازی بدون تماشاگر محکوم شد/ دو بازیکن محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیمهای فوتبال تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس در حالی روز ۱۶ اسفند ماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که از سوی محسن بنگر تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشی(تکرار تخلفات مسبوق به سابقه) صورت گرفت. وی طبق بند ۶۴ و ۶۵ آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قطعی است.

سینا عشوری - بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی طبق بند ۶۳ آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود محکوم شد و باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قطعی است.

کمیته انضباطی به خاطر تخلف تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز، این تیم را به تذکر کتبی و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. این رای قطعی است.

همچنین تیم پرسپولیس تهران بخاطر فحاشی تماشاگران و پرتاب نارنجک و اهانت به تیم داوری با توجه به سوابق قبلی در هفته های ۱۷، ۱۸ و ۲۰ رقابتهای لیگ برتر، به برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگران در مسابقه خانگی و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.