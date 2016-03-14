اگر ۱۰۰ راشل کوری در آمریکا بود شرایط فرق می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنگره بین المللی جهان اسلام پیرامون شخصیت شهیده راشل کوری عصر امروز دوشنبه ۲۴ اسفند در خبرگزاری فارس برگزار شد.

صدیقه حجازی مسئول کارگروه بانوان این کنگره و مدیر کل امور زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ابتدای این برنامه گفت: راشل، بانوی ۲۱ ساله ای که ۱۳ سال پیش در منطقه «السلام» در شهر رفح در فلسطین و در کنار مردم فلسطین به شهادت رسید از خانه و زندگی خود در آمریکا برید و برای دفاع از حقوق مردم فلسطین به این منطقه آمد. این سرزمین برای راشل به لحاظ جغرافیایی، نه فرهنگی و نه آب و هوایی و نه دینی، هیچ وجه مشترکی با محیط زندگی اش در آمریکا ندارد.

وی افزود: این یک ندای درونی بوده که از فطرت راشل برخاسته و او را به سمت فلسطین کشانده است. اتفاقی که در مورد شهید راشل کوری افتاد، نشان داد که آمریکا درجایی که پای اسرائیل در میان باشد به تبعه خود نیز رحم نمی کند و با بلدوز ۶۰ تنی از روی یک دختر جوان بی گناه رد می شود.

حجازی ادامه داد: وقت گذاشتن برای ساحت کسانی که چنین ادراکی پیدا کرده اند که از تمام علائق و وابستگی های خود دل می بُرند، وظیفه ماست.

حسین رویوران محقق و پژوهشگر در بخشی از این برنامه گفت: در جامعه ای مانند جامعه غرب که همه چیز لذت است، پرداختن به انسانهای محروم ارزش زیادی دارد یعنی کار راشل کوری ارزش داشته و قابل بررسی است. چون برای شهدا ارزش قائل هستیم نام خیابانهایمان را به نامشان می زنیم و رفتارشان را نصب العین خودمان می کنیم. اما به یاد داشته باشیم بعد از بازگشت از جنگ، پیامبر(ص) فرمود: شما اینک از جهاد اصغر آمده اید و جهاد اکبر به معنی مبارزه با نفس در پیش است.

وی افزود: کاری که راشل کوری انجام داد مصداق بارز جهاد اکبر است. به واقع روح والای انسانی شخصیت این دختر را فرا گرفته بود. او در آمریکا از همه چیز برخوردار بوده است اما آرزو می کند که ای کاش همه کودکان دنیا نیز چنین امکاناتی داشته باشند.

رویوران ادامه داد: با چشم عادی نمی توان این گذشت و ایثار را درک کرد بلکه برای درک چنین فداکاری ای بصیرت و خودسازی لازم است. اگر در آمریکا ۱۰۰ راشل کوری وجود داشت شرایط امروز به شکلی دیگر بود و جهان از ظلمی که امروزه به مردم فلسطین و مسلمانان می شود بهتر آگاه می شد.

در ادامه سید صادق رضایی مدیر حوزه هنری استان تهران نیز از دیگر سخنرانان این نشست خبری بود که گفت: خانم راشل کوری و امثال او کار خودشان را به درستی انجام دادند حالا وظیفه ما چیست و چه باید بکنیم. اینکه فردی مانند راشل کوری از دل جهان لیبرال غرب بیرون می آید نشان می دهد که سد محکم غرب ترک برداشته است.

مدیرعامل سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: نگاهی که راشل کوری داشته، از منظر هنر بوده ما هم می توانیم از همین زاویه به زندگی او نگاه کنیم و کارگروهی از همه هنرهایی که ممکن است تشکیل دهیم تا بتوانیم آنچه را که او در پی اش بوده، پی بگیریم.

معصومه اسعد عضو اتحادیه زنان مسلمان آرژانتین نیز از دیگر سخرانان این برنامه بود که به بیان سخنانی پرداخت.

النا لاویان عضو اتحادیه بین المللی ادیان توحیدی نیز در این برنامه گفت: سوگواران فاطمی نه تنها شما بلکه همه مردمان جهانند چون حضرت فاطمه(س) نه فقط برای مسلمانان، که یک شخصیت جهانی است.

این فعال حقوق بشر در ادامه گفت: اسلام کسی را مجبور نمی کند که مسلمان شود بلکه حرف کلی اش سلم و تسلیم شدن در برابر خدا است. همه ما ماجرای سخنان حضرت امیر(ع) درباره ربودن خلخال از پای دختر یهودی یا حدیث حضرت محمد(ص) درباره تهیدست مسیحی را شنیده ایم.

در ادامه این برنامه سخنانی درباره وحدت ادیان و هدف والای راشل کوری در خدمت رسانی به مردم محروم و مظلوم فلسطین بیان شد.