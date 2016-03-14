نیروی انتظامی یک کار الهی در دستور کار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ، سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی در جلسه اخوت كاركنان انتظامی استان زنجان با تسلیت ایام شهادت فاطمه زهرا ( س ) اظهار داشت: مطلب اصلی ما در انقلاب، شعار استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی است كه مردم، رهبری و حضرت امام خمینی (ره)، آن را مطرح كردند و تحقق آن از اهداف بزرگ ما به شمار می آید.

وی با تاكید بر اینكه به فرمایش حضرت امام خمینی (ره ) این هدف بزرگ انفجاری است كه سرآغاز انفجارات بزرگ در منطقه است، گفت: انقلاب اسلامی ایران به دنبال شرایطی است كه در آن شرایط، انسان ها در مسیر یك زندگی خوب قرار گیرند.

معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا با بیان اینكه امنیت در اسلام یك معنی عمیقی دارد، گفت: امنیت و ایمان یك ارتباط تنگاتنگی دارند و جمهوری اسلامی ایران به دنبال این است كه شرایطی ایجاد کند كه در جهان ،محیط امنی به وجود آید و در آن شرایط تربیت و تعالی انسان ها فراهم شود.

سرلشگر ایزدی با بیان اینکه آنچه نیروی انتظامی در دستور كار خود دارد یك كار الهی است گفت: این كار الهی دارای تقدس است، در این مجموعه تلاش برای برقراری امنیت، به گونه ای است كه انسان ها مسیر توحید و ولایت را طی كرده و در مسیر رشد و تعالی قرار گیرند.

سرلشکر ایزدی با تاكیدبر اینكه نیروی انتظامی سابقه درخشانی در دوران انقلاب اسلامی دارد، گفت: صدق، استقامت ورزی ، دعوت اطرافیان به استقامت ورزی و حركت جهادی در مسیرماموریت، منشاء پیروزی‌ها است.

معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا با اعلام اینكه ما در دفاع مقدس كارهای مهمی را انجام دادیم،گفت : دشمن با ابزارهای جدید به مقابله با انقلاب اسلامی پرداخته و با جنگ نیابتی که در منطقه به‌ راه انداخته برای نفوذ در ایران و مخدوش‌کردن وحدت ملت تلاش می كند.

سرلشكر ایزدی تصریح کرد: امروز دشمن در داخل هم سعی دارد با نفوذ وحدت ملت ایران اسلامی را خدشه‌دار کند و ما باید در این عرصه، هوشیار و بیدار باشیم و همانطور که شهدای ما با اخلاص، راه انقلاب را پیش بردند، ما هم به رسالت خود عمل کنیم.

وی با تاكید بر اینكه استان زنجان از نگاه مسئولان مثل یك دژ مستحكم، قابل اتكا و اعتماد است، خاطر نشان كرد : بحمداله نیروی انتظامی رشد بسیار خوبی كرده ، بالنده شده و هویت نهادی پیدا كرده است.

معاون امور راهبردی و اشراف فرماندهی معظم کل قوا، اقدامات فرماندهی انتظامی استان زنجان را در زمینه های مختلف خیلی خوب ارزیابی و آن را تقویت كننده امنیت ملی دانست.

سرلشکر ایزدی با اشاره به گزارش عملكرد فرمانده انتظامی استان زنجان در زمینه های مختلف، از این تلاش ها تقدیر و تشكر كرد.

در ابتدای این جلسه سردار علیرضا صالحی فرمانده انتظامی استان زنجان نیز گزارشی از عملكرد این نیرو در سال94 در زمینه های مختلف از جمله كاهش تصادفات و تلفات جاده ای ، مبارزه با سرقت،مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق كالا ،تلاش های مضاعف انجام شده در خصوص ارتقاءسطح معیشت كاركنان و ... ارائه كرد.