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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۵۰

حزب اتحادیه سوسیال مسیحی آلمان خواستار شد

تغییر سیاست «مرکل» در قبال مهاجران

تغییر سیاست «مرکل» در قبال مهاجران

«سیهوفر» رهبر حزب اتحادیه سوسیال مسیحی آلمان خواستار تغییر سیاست «آنگلا مرکل» صدر اعظم این کشور در قبال مهاجران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «سیهوفر» رهبر حزب اتحادیه سوسیال مسیحی آلمان خواستار تغییر سیاست «آنگلا مرکل» صدر اعظم این کشور در قبال مهاجران شد.

وی که متحد حزب محافظه کار مرکل در «باواریا» است، علت اصلی نتایج ناخوشایند کاندیداهای حزبش در انتخابات روز گذشته را سیاست کنونی مهاجرت صدر اعظم آلمان دانست.

سیهو فر در ادامه با تاکید بر لزوم تغییر سیاست در این خصوص گفت: بعد از این نتایج انتخاباتی، دیگر نمی توانیم به رای دهندگان بگوییم که به همان روش قبلی ادامه خواهیم داد. 

وی نتایج  انتخابات روز گذشته آلمان را  زلزله ای سیاسی خوانده و گفت حزب دموکرات مسیحی برای بازیابی جایگاه خود نیازمند زمان زیادی است.

کد مطلب 3580295
پیمان یزدانی

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