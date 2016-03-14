حمایت قاطع منتخبان قزوین در مجلس از معلولان

به گزارش خبرنگار مهر٬ سیده حمیده زرآبادی بعدازظهر امروز در مراسم تقدیر از دانش‌آموران معلول که در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد٬ اظهار کرد: تمام انسان‌ها محدودیتی دارند که افراد دارای نعلولیت نیز از آن جمله‌اند که معلولیت برای آنان محدودیتی ایجاد نکرده است.

وی با بیا اینکه در کانون معلولان توانا با حفظ کرامت افراد دارای معلولیت به فعالیت می‌پردازد٬ افزود: تلاش می‌کنیم صدای معلولان در خانه ملت باشیم و از هیچ تلاشی در این زمینه فروگذار نکنیم.

زرآبادی ادامه داد: مردم هستان در انتخابات هفتم اسفندماه دست به حرکت بزرگی زدند و نمایندگان خود در خانه ملت را انتخاب کردند که باید جواب اعتماد آنان را بدهیم.

منتخب مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: افراد دارای معلولیت در این کانون به فعالیت‌های قابل توجهی پرداخته‌اند که وظیفه داریم از آن حمایت کنیم.

صدور مجوز فعالیت مستقل شعب شهرستانی کانون معلولان توانا

سیداکبر حسینی٬ مدیر شعب کانون معلولان توانا نیز در این مراسم از صدور مجوز فعالیت مستقل برای شعب شهرستانی کانون معلولان توانا خبر داد.

حسینی افزود: با صدور مجوز برای شعب شهرستانی کانون معلولان توانا٬ از این پس این شعب به صورت مستقل فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: گسترش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی این شعب همچنین عصوگیری و ارائه خدمات آموزشی گسترده‌تر به دانش‌آموزان دارای معلولیت از برنامه‌های سال آینده شعب کانون معلولان تواناست.

در این برنامه با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌ها از دانش‌آموزان دارای معلولیت استان قزوین تقدیر به عمل آمد.