به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سید محمدعلی علوی‌گرگانی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، مسئولان تبلیغات اسلامی استان قم و اعضای شورای هیئت‌های مذهبی استان‌های قم و مرکزی با اشاره به آیه ۷ سوره محمد، اظهار داشت: اینکه خداوند در عین بی‌نیازی به انسان‌ها، ما را مورد خطاب قرار می‌دهد و از ما طلب یاری و نصرت می‌کند، نیازمند توجه و تامل است.

وی با طرح این پرسش که یاری خداوند توسط انسان چگونه است؟ افزود: ائمه معصوم(ع) در پاسخ به این سئوال به نقش اسباب در یاری و نصرت به خدا و دین خدا اشاره کرده‌اند.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه انسان محبوب‌ترین موجودات نزد خداوند است، تصریح کرد: خداوند متعال محبوب‌ترین چیز را برای محبوب‌ترین مخلوق خود می‌خواهد، به همین دلیل از طریق انبیا، ما را هدایت کرد.

وی خاطرنشان کرد: خداوند به وسیله آیات رأفت و رحمت انسان‌ها را هدایت می‌کند تا در مسیر حق و روشنایی قدم بردارند و در ‌‌نهایت به رستگاری و بهشت خداوند دست پیدا کنند.

آیت‌الله علوی گرگانی با بیان اینکه حرکت شورای هیئت‌های مذهبی برای هدایت جامعه و جوانان حرکت خداپسندانه‌ای است، گفت: در زمان غیبت امام زمان(عج) این حرکت‌ها مورد پسند ایشان واقع می‌شود.

این مرجع تقلید با اشاره به ایام شهادت حضرت زهرا(س) گفت: حضرت زهرا(س) نه تنها برای زنان بلکه برای تمام انسان‌ها بهترین الگوی زندگی هستند، چنانکه وقتی خداوند عالم را خلق کرد، به وسیله وجود ایشان تمام عالم را روشن کرد.

وی با اعلام اینکه حضرت ولی عصر(عج) می‌فرماید «مادرم زهرا(س) اسوه من است»، افزود: اسوه ویژگی خاصی دارد که لزوم پیروی از وی را ایجاد می‌کند.

آیت‌الله علوی گرگانی گفت: در جامعه ما هم دوا و هم درد وجود دارد و مداوای دردهای جامعه به عهده افرادی است که آسیب‌های جامعه را شناسایی کرده‌اند و رذائل را هم از وجود جامعه و خود برطرف می‌کنند.