قرآن كلام مستقيم وحي الهي است و قابل قياس با متن هاي ديگر نمي باشد

به گزارش خبرنگار فرهنگي" مهر" احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در مراسم افتتاحييه بخش بين الملل يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم و همايش بين المللي قرآن و توسعه فرهنگي سخن مي گفت: با بيان اين مطلب گفت: تا به حال از مهجوريت قرآن بسيار سخن گفته ايم و اين گفته نافي نقش محوري قرآن در هستي و تداوم فرهنگي جهان اسلامي و جامعه اسلامي ايران نيست.

وي در ادامه با اشاره به اينكه بعد از رنسانس متفكران بيشتري به اين نكته واقف شده اند كه روح عيسي جزئي تفكيك ناپذير از هستي و تمدن غربي است گفت: كلام انجيل هم پايداري و هم تحول جامعه غربي را در بطن خود دارد. اما نقش كانوني انجيل در هستي غرب يا نقش آفريني قرآن در هستي كشورهاي اسلامي قابل قياس نيست چرا كه قرآن كلام وحي الهي است و بسياري از جهات فكري فيلسوفان و مفسرين قرآن در مقايسه با متفكران ساير اديان را ازهمين تمايز مي توان نتيجه گرفت.

مسجد جامعي در ادامه يادآور شد: شاخصه هاي فرهنگي ما و مسير تحولات فكري ما بدون ملاحظه نقش محوري قرآن قابل شناسايي نيست، قرآن در محوريت سنت فرهنگي ما جاي دارد.

وي با اشاره به مهجوريت قرآن درفضاي فكري و فرهنگي امروز گفت: اين مهجوريت صرفا ناشي از يك غفلت آگاهانه نبوده و نيست و از سرشت تحولات جهان امروز نشات مي گيرد با ظهور دنياي جديد كشورهاي غربي رابطه سالم با كشورهاي ديگر را از دست داده و به جاي رويارويي چهره به چهره با سنت خود با سابقه و تحولات كشورهاي مدرن رويارو گشتند و گسست فرهنگي در حوزه ارزشها از همين نقطه مي تواند مورد مطالعه قرار گيرد، در همين زمان كشورهاي اسلامي با وضعيت كشورهاي غربي روبه رو شده و در فهم تحولات كه چندان هم ايفاي نقش نكرده اند گرفتار كاستي شدند.

وي اضافه كرد: طي دو دهه اخير مسير تازه پيش روي جهانيان قرار گرفته و كشورهاي غربي نقش محوري خود را از دست داده و به نقد پيشنه و فرهنگ خود پرداخته و به فرهنگ هاي شرقي و اسلامي روي آورده اند. جهان امروز از نگاه تك بعدي خود فاصله گرفته، البته از نگاه كشورهاي اسلامي غرب جذاب و پذيرفتني است اما نه به اندازه سايق، در پرتو چنين تحولاتي است كه مي توان نقش آفريني و موقعيت محوري قرآن را باز نماياند. جهان همراه با دست شستن از رويكرد تك بعدي خود تمايل بي سابقه اي براي گفتگو نشان مي دهد و قرآن كريم در اين زمينه موقعيتي ممتاز برعهده دارد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: نمايشگاه قرآن از اين حيث قابل توجه است كه جلوه هاي گوناگون زبان آفريني قرآن را در قالبهاي گوناگون نشان مي دهد و عامل گشايش هاي فرهنگي در مسير فرهنگي ما بوده است اين نمايشگاه نشانگر جلوه هايي از خلاقيت ها نسبت به نمايشگاه قرآن افق هاي تازه معرفتي را بر جلوه هاي تازه هنري مي گشايد.

وي افزود: بايد اذعان كرد در كشورهاي اسلامي كمتر راه بر افق هاي جديد معرفتي گستره بوده است. لذا اميدوارم اين اجلاس در كنار ارايه جلوه هاي كثير خلاقيت و ارزشهاي قرآن راه ديگري را براي رشد همه جانبه جوامع اسلامي با محوريت قرآن بگشايد. پديده اي كه بي هيچ ترديدي ترجمان زماني نو در جهان شنواي امروز باشد.