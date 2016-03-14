خواهان مذاکرات سوری-سوری بدون دخالت خارجی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «بشار الجعفری» رئیس هیأت سوری حاضر در مذاکرات ژنو پس از دیدار با «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت: در رابطه با قالب و شکل گفتگوها به تفاهم رسیدیم؛ زیرا در اقدامات دیپلماتیک، چهارچوب گفتگو به نسبت زیادی بر موفقیت کار تاثیر دارد.

بر اساس این گزارش بشارالجعفری در همین راستا افزود: هنگامی که از نحوه و شکل گفتگوها سخن می گوییم، قصد ما گروه هایی است که برای مذاکره به ژنو آمده اند و دعوت نامه برای آنها ارسال شده است. وی در ادامه تصریح کرد: آیا خلأهایی که پیش از این اعلام کردیم، جبران شده است و همچنین اسامی شرکت کنندگان در مذاکرات چیست و از سوی دیگر آیا با همه گروه های حاضر به طور یکسان تعامل شده است.

رئیس هیأت سوری در ادامه مذاکرات با دی میستورا را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: در دیدار با دیمیستورا تلاش کردیم تا با ارائه چهارچوب، محتوا، افکار و نظرات به عنوان عوامل راهکار سیاسی بحران سوریه، وی را برای آماده سازی مقدمات گفتگوها کمک نماییم تا تلاش های دیپلماتیک دی میستورا در رایزنی با سایر گروه ها به نتیجه منجر شود.

بشار الجعفری در ادامه اعلام کرد که مرحله نخست با دیدار ما و دی میستورا پایان یافت و ما در انتظار برگزاری نشست دوم در روز چهارشنبه با دی میستورا خواهیم بود.

وی در ادامه همچنین عنوان کرد: فکر می کنم قبل از من گفتگو کرد و گفت که شکل گفتگو احتمالی مشابه روند گفتگو با هیئت مذاکره کننده دولت سوریه بود. در روز بعد دیمیستورا با هیأت معارضان دیدار خواهد کرد و امیدواریم که معارضان به شکل آماده به ژنو آمده باشند. بشار الجعفری تاکید کرد که باید معارضان سوری به صورت گسترده در این دور از مذاکرات صلح شرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما خواهان این هستیم که به عنوان سوری و بدون مداخلات خارجی و بی هیچ پیش شرطی مذاکره کنیم و هرگونه انحراف از این ادبیات بدین معناست که افرادی در صدد به شکست کشاندن این دور از مذاکرات مانند دور قبلی هستند.

بشار الجعفری در پایان گفت: ما به عنوان نمایندگان دولت سوریه در برابر مردم و کشور خود احساس مسئولیت می کنیم و این مسئولیت را مردم بر ما محول کرده اند تا در این دور از مذاکرات سوری-سوری در قامت نمایندگان آنها مشارکت داشته باشیم.