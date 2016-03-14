به گزارش خبرنگارمهر، رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، در مراسم تجلیل از ائمه جمعه اهل سنت استان گلستان، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه که ظهر دوشنبه برگزار شد، گفت: عید نوروز مختص ایرانی‌هاست و قبل از اسلام هم بوده است. بزرگترین نعمت عید نوروز، زنده شدن دل انسان همراه با زنده شدن طبیعت است.

حجت الاسلام علی خیرخواه، در رابطه با اهمیت بحث فرهنگ در جامعه اظهار کرد: مسئله فرهنگ از مسائلی است که در همه اقوام و بشریت یک امر با ارزش به شمار می‌رود و برای این کلمه حدود ۴۰۰ تعریف متفاوت در جوامع مختلف ثبت شده است.

فرهنگ یک امر اکتسابی است

وی تصریح کرد: آن چیزی که در بحث فرهنگ مهم است، ارزشی بودن آن است که به آداب و رسوم باز می‌گردد و ذاتی نیست بلکه اکتسابی است.

وی با بیان اینکه تمام جوامع بشری سعی در حفظ فرهنگ خود دارند، اظهار کرد: جوامع غربی سعی دارند فرهنگ خود را بهتر از فرهنگ ما معرفی کنند و وظیفه ما این است با شناختن ارزش‌های فرهنگ خود با توطئه دشمن به مقابله بپردازیم.

حجت الاسلام خیرخواه با بیان اینکه بحث فرهنگ یک بحث تحقیقاتی شده است، تصریح کرد: کشورهای غربی مدعی هستند در این امر موفق شده اند چرا که توانسته اند چادر را از سر زنان ایرانی برداشته و به مانتو تبدیل کنند و شکل مانتو در گذر زمان تغییر کرده و به پیراهن تغییر شکل داده است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در ادامه گفت: غربی ها تحلیل جدیدی داشته اند و مدعی شده اند توانسته اند روسری زنان ایرانی را در حین رانندگی از سر زنان ایرانی بردارند و متاسفانه ما شاهد هستیم در برخی مناطق این اتفاق افتاده است که نشان دهنده الهام گرفتن از آن هاست.

لازم است در بحث فرهنگ به خودمان بیاییم

حجت الاسلام خیرخواه با بیان اینکه متاسفانه شاهد تغییراتی در پوشش اهل سنت و ترکمن استان هستیم، اظهار کرد: مدتی است که پوشش بانوان ترکمن در حال تغییر است و از مدل سنتی خود فاصله گرفته است، وقتی که لباس عوض می شود نحوه صحبت کردن و فرهنگ نیز عوض می شود و لازم است ما به خودمان بیاییم و این مسائل را جدی بگیریم.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در رابطه با فعالیت‌های مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور که طی یک ساله گذشته انجام شده است، گفت: یکی از رسالت‌های سنگین امسال برگزاری مراسم ارتحال امام راحل بود که در برخی مناطق استان‌ به شکل خود جوش و برخی مناطق دیگر استان توسط ائمه جمعه برگزار شد.

خیرخواه افزود: برگزاری کارگاه بصیرت که به نوع سبک زندگی اشاره می‌کند و توسط ائمه جمعه نیز در خطبه‌های نماز جمعه عنوان شده است می تواند در هویت فرهنگ ما نقش داشته باشد.

وی با اشاره به حادثه منا تصریح کرد: ما تعداد زیادی از حجاج را در حادثه منا از دست دادیم و برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای منا توسط نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور افزود: مراسم عمامه گذاری طلاب در نقاط مختلف استان برای فارغ التحصیلان برگزار شد و تعدادی از این فارغ التحصیلان را در بحث آموزش و فرهنگ جذب کردیم.

حجت الاسلام خیرخواه اظهار کرد: برگزاری همایش ملی هفته وحدت با حضور علما و بزرگان اهل سنت استان در تهران برگزار شد.

وی در رابطه با برگزاری یادواره شهدای اهل سنت شمال کشور گفت: این یادواره با شرکت گلستان با ۵۲۰ شهید، گیلان با ۱۶۰ شهید و مازندران با ۱۴ شهید در استان گلستان برگزار شد.

وی به برگزاری مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب در استان اشاره و تصریح کرد: سعی ما این است تا تعداد حافظان قرآنی را در استان بیشتر کنیم و از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.

حجت الاسلام خیرخواه در ادامه بیان کرد: برگزاری مراسم دهه فجر با همت علمای اهل سنت که به نوعی بازخوانی دهه فجر بود در استان برگزار شد.

وی افزود: تجلیل از مساجد شاخص استان‌های شمال کشور از دیگر برنامه‌های اجرا شده توسط مرکز بزرگ اسلامی است که در استان گلستان از هفت مسجد برتر تجلیل شد.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور تصریح کرد: مراسم تجلیل از خادمان فرهنگی و برگزاری کارگاه‌های ویژه ناظران و مدیران از دیگر برنامه‌های اجرا شده توسط این مرکز در سال جاری است.

خیرخواه افزود: در سال جاری از ۶۵ نفر قبول شده در آزمون تعیین سطح طلاب کشور، ۴۰ نفر از استان گلستان بوده اند که این امر به دلیل برگزاری کارگاه های آموزشی محقق شده است.

معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در ادامه مراسم به اهمیت وحدت اشاره کرد و گفت: با همکاری ائمه اهل سنت، مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور توانسته خوش بدرخشد و جایگاه واقعی خود را در استان به اثبات برساند.

حجت الاسلام دیلم با بیان اینکه بحث وحدت و همگرایی بحثی است که مورد قبول عقلانیت است، افزود: خداوند در بین همه ادیان مشترک است پس باید برروی مشترکات به توافق رسید و این سفارش بزرگان دین و قرآن است.

وی با اشاره به اینکه وحدت وظیفه شرعی است، تصریح کرد: امام راحل نیز بر این امر تاکید داشتند و یک روز بعد از پیروزی انقلاب به این امر اشاره کردند و گفتند ما شیعه و سنی یکی هستیم.

در پایان این مراسم از ائمه جمعه اهل سنت استان، فعالان فرهنگی و رسانه ای استان نیز تجلیل شد.