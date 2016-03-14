۹۰ تن مواد مخدر کشف شد/ارتقاء امنیت اجتماعی اولویت سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بيان کرد: خبرنگاران با انتقال يك سري بايدها و نبايدها به جامعه و ارتباط نزديك با مسئولان دستگاه قضایی را در راستای کاهش جرایم در جامعه ياري مي كنند.

سالاری با بيان اينكه دغدغه هاي خبرنگاران و مطالبات آنها مي تواند مسير را براي كاهش جرم و خدمات مطلوب به آحاد جامعه ميسر کند، گفت: تشکیل کارگروه امنیت غذایی بر اساس سئوال یکی از خبرنگاران کرمانی مبني بر اينکه برای امنیت غذایی مردم چه کرده‌اید و يا كاهش سرقت تشكيل شده است.

وی در ادامه طرح امنیت غذایی را موفق دانست و گفت: تشکیل کارگروه امنیت غذایی و ادامه پیدا کردن آن به صورت دراز مدت اثر مطلوبی در روند کار اماکن و رستوران ها و ... که دررابطه با مصرف و فروش مواد غذایی خام یا پخته هستند، گذاشته است.

سالاری اظهار کرد: خبرنگاران، چشم بیدار و بصیر جامعه هستند و می بینند و رصد می کنند و به مسئولین انتقال می دهند و درخواست ما از خبرنگاران این است که انتقادات را نیز مطرح کنند چرا که انتقادات است که ما را به سرقله مقصود که حرکت به سمت جامعه سالم است می رساند.

وی گفت: تاکنون از ۶۹ مرکز عرضه موادغذایی بازدید به عمل آمده است و همچنن ۲۵ مورد برخورد و اقدامات قانونی شامل ۱۱ مورد تعطیلی و ۱۴ مورد نیز برای رفع نقصیه های موجود فرصت داده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان ابراز کرد: مواد معدومی ما در سال جاری ۳۸۰ کیلوگرم بوده است که به نسبت سال قبل که تنها در طرح سه ماهه نزدیک یک تن انهدام داشتیم بهتر بوده است و این نشان دهنده این است که پیشگیری های ما بسیار مثمر ثمر واقع شده است.

کشف ۹۰ تن مواد مخدر طی سال جاری

وی در ادامه گفت: در زمینه کشفیات و مبارزه با عرضه مواد مخدر، ۹۰ تن موادمخدر در استان کرمان طی سال جاری کشف شده است که عمده تخلفات در حوزه استان بوده است.

سالاری با اشاره به دغدغه های ناشی از حوادث کار در استان کرمان گفت: کارگروه حوادث کاهش ناشی از کار تشکیل شده است که با ۳۷۱ بازرسی انجام گرفته شده شاهد کاهش آمار فوتی ها و مصدومان بوده ایم همچنین ۲۲۰ کارگاه دارای نقص هم تعطیل شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان داشت: در نوروز ۹۵ در ایام تعطیلات قاضی کشیک در دادسرای کرمان مستقر است و همچنین اکیپ‌های نیروی انتظامی نیز ۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی به مردم هستند که دیگر مردم دغدغه ای در رابطه با دسترسی خدمات قضایی در ایام عید به لحاظ تعطیلات نخواهند داشت.

گلوگاه های مفاسد اقتصادی شناسایی می شود

وی تصریح کرد: تشکیل کارگروه پیشگیری از مفاسد اقتصادی استانداری کرمان در پیشگیری از این نوع مفاسد موثر است که در این زمینه به سمت گلوگاه هایی که منجر به مفاسد اقتصادی بوده است رفته ایم .

سالاری مهم ترین اولویت سال جدید را بحث پیشگیری و طرح ارتقاء امنیت عمومی جامعه دانست و گفت: امنیت عمومی جامعه در بخش‌های مختلف ازجمله امنیت کف خیابان، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، تامین امنیت حقوق بیت‌المال و محیط زیست و کاهش حاشیه‌نشینی و رفع تغییر کاربری کشاورزی را از مهمترین اولویت‌های دادسرای مرکز استان کرمان در سال آینده ذکر کرد.