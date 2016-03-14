نتایج انتخابات مجلس در ۵۰ حوزه انتخابیه در شورای نگهبان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیامک ره پیک با اشاره به وصول برخی گزارش ها و شکایات از بعضی حوزه های انتخابیه به شورای نگهبان افزود: تاکنون بیش از یکصد حوزه انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و روند برگزاری انتخابات تأیید شده است.

وی گفت: البته برای اعلام رسمی باید تشریفات اداری طی شود اما نتایج حدود ۵۰ حوزه انتخابیه که مورد تأیید قرار گرفته است امروز اعلام شد و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد: نتیجه بررسی سایر حوزه های انتخابیه نیز پس از بررسی نهایی اعلام شود.

ره پیک با اشاره به اینکه برخی از حوزه های انتخابیه نیاز به بررسی بیشتر و بازرسی داشته است گفت: در برخی از حوزه ها نیز بازشماری محدود صندوق‌ها انجام شد و تا چند روز آینده نتایج نهایی اعلام می شود.

ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان همچنین در نامه ای به وزیر کشور اسامی این۵۰ حوزه را اعلام کرد.

متن کامل این نامه به این شرح است:

جناب آقای رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

سلام علیکم

نظر به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۷-۱۲-۹۴ و با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات پرونده های حوزه های انتخابیه ذیل:

۱- تبریز، آذرشهر، اسکو

۲- بستان آباد

۳- ارومیه

۴- بوکان

۵- اردبیل، نمین، نیر، سرعین

۶- پارس آباد، پیله سوار

۷- خمینی شهر

۸- شهرضا، دهاقان، دهستان دره شور

۹- ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد

۱۰- کرج، اشتهارد، فردیس

۱۱- بوشهر، گناوه، دیلم

۱۲- دشتی، تنگستان

۱۳- رباط کریم، بهارستان

۱۴- نهبندان، سربیشه

۱۵- قائنات و زیرکوه

۱۶- تربت جام، تایباد، باخرز

۱۷- اسفراین

۱۸- بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، رازو جرگلان

۱۹- دزفول

۲۰- دشت آزادگان، هویزه

۲۱- ابهر، خرمدره، سلطانیه

۲۲- خدابنده

۲۳- سمنان، مهدی شهر، سرخه

۲۴- دامغان

۲۵- خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد، کورین

۲۶- سراوان، مهرستان، سیب و سوران

۲۷- شیراز

۲۸- آباده، بوانات، خرمبید

۲۹- قزوین، آبیک، البرز

۳۰- قم

۳۱- سنندج، دیواندره، کامیاران

۳۲- سقز، بانه

۳۳- کرمان، راور

۳۴- بم، ریگان، فهرج، نرماشیر

۳۵- کرمانشاه

۳۶- اسلام آباد غرب، دالاهو

۳۷- کهکیلویه، بهمئی، چرام، لنده

۳۸- گنبد کاووس

۳۹- رشت

۴۰- آستارا

۴۱- خرم آباد، دوره

۴۲- الیگودرز

۴۳- بابلسر، فریدونکنار

۴۴- قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی

۴۵- اراک، کمیجان، خنداب

۴۶- تفرش، آشتیان، فراهان

۴۷- بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خمیر

۴۸- همدان، فامنین

۴۹- اسدآباد

۵۰- یزد، اشکذر، بخش ندوشن، دهستان سورک

در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تأیید قرار گرفت.