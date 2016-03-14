نتایج انتخابات مجلس در ۵۰ حوزه انتخابیه در شورای نگهبان تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیامک ره پیک با اشاره به وصول برخی گزارش ها و شکایات از بعضی حوزه های انتخابیه به شورای نگهبان افزود: تاکنون بیش از یکصد حوزه انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و روند برگزاری انتخابات تأیید شده است.
وی گفت: البته برای اعلام رسمی باید تشریفات اداری طی شود اما نتایج حدود ۵۰ حوزه انتخابیه که مورد تأیید قرار گرفته است امروز اعلام شد و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد: نتیجه بررسی سایر حوزه های انتخابیه نیز پس از بررسی نهایی اعلام شود.
ره پیک با اشاره به اینکه برخی از حوزه های انتخابیه نیاز به بررسی بیشتر و بازرسی داشته است گفت: در برخی از حوزه ها نیز بازشماری محدود صندوقها انجام شد و تا چند روز آینده نتایج نهایی اعلام می شود.
ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان همچنین در نامه ای به وزیر کشور اسامی این۵۰ حوزه را اعلام کرد.
متن کامل این نامه به این شرح است:
جناب آقای رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم
نظر به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورخ ۰۷-۱۲-۹۴ و با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات پرونده های حوزه های انتخابیه ذیل:
۱- تبریز، آذرشهر، اسکو
۲- بستان آباد
۳- ارومیه
۴- بوکان
۵- اردبیل، نمین، نیر، سرعین
۶- پارس آباد، پیله سوار
۷- خمینی شهر
۸- شهرضا، دهاقان، دهستان دره شور
۹- ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد
۱۰- کرج، اشتهارد، فردیس
۱۱- بوشهر، گناوه، دیلم
۱۲- دشتی، تنگستان
۱۳- رباط کریم، بهارستان
۱۴- نهبندان، سربیشه
۱۵- قائنات و زیرکوه
۱۶- تربت جام، تایباد، باخرز
۱۷- اسفراین
۱۸- بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، رازو جرگلان
۱۹- دزفول
۲۰- دشت آزادگان، هویزه
۲۱- ابهر، خرمدره، سلطانیه
۲۲- خدابنده
۲۳- سمنان، مهدی شهر، سرخه
۲۴- دامغان
۲۵- خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد، کورین
۲۶- سراوان، مهرستان، سیب و سوران
۲۷- شیراز
۲۸- آباده، بوانات، خرمبید
۲۹- قزوین، آبیک، البرز
۳۰- قم
۳۱- سنندج، دیواندره، کامیاران
۳۲- سقز، بانه
۳۳- کرمان، راور
۳۴- بم، ریگان، فهرج، نرماشیر
۳۵- کرمانشاه
۳۶- اسلام آباد غرب، دالاهو
۳۷- کهکیلویه، بهمئی، چرام، لنده
۳۸- گنبد کاووس
۳۹- رشت
۴۰- آستارا
۴۱- خرم آباد، دوره
۴۲- الیگودرز
۴۳- بابلسر، فریدونکنار
۴۴- قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی
۴۵- اراک، کمیجان، خنداب
۴۶- تفرش، آشتیان، فراهان
۴۷- بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خمیر
۴۸- همدان، فامنین
۴۹- اسدآباد
۵۰- یزد، اشکذر، بخش ندوشن، دهستان سورک
در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تأیید قرار گرفت.
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