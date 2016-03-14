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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۲۲

ره‌پیک خبر داد:

نتایج انتخابات مجلس در ۵۰ حوزه انتخابیه در شورای نگهبان تایید شد

نتایج انتخابات مجلس در ۵۰ حوزه انتخابیه در شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان از تأیید نتایج ۵۰ حوزه انتخابیه در این شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیامک ره پیک با اشاره به وصول برخی گزارش ها و شکایات از بعضی حوزه های انتخابیه به شورای نگهبان افزود: تاکنون بیش از یکصد حوزه انتخابیه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و روند برگزاری انتخابات تأیید شده است.

وی گفت: البته برای اعلام رسمی باید تشریفات اداری طی شود اما نتایج حدود ۵۰ حوزه انتخابیه که مورد تأیید قرار گرفته است امروز اعلام شد و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد: نتیجه بررسی سایر حوزه های انتخابیه نیز پس از بررسی نهایی اعلام شود.

ره پیک با اشاره به اینکه برخی از حوزه های انتخابیه نیاز به بررسی بیشتر و بازرسی داشته است گفت: در برخی از حوزه ها نیز بازشماری محدود صندوق‌ها انجام شد و تا چند روز آینده نتایج نهایی اعلام می شود.

ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان همچنین در نامه ای به وزیر کشور اسامی این۵۰ حوزه را اعلام کرد.

متن کامل این نامه به این شرح است:

جناب آقای رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور 

سلام علیکم 

نظر به برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورخ  ۰۷-۱۲-۹۴ و با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات پرونده های حوزه های انتخابیه ذیل:

۱- تبریز، آذرشهر، اسکو 

۲- بستان آباد

۳- ارومیه

۴- بوکان

۵- اردبیل، نمین، نیر، سرعین

۶- پارس آباد، پیله سوار 

۷- خمینی شهر 

۸- شهرضا، دهاقان، دهستان دره شور

۹- ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد

۱۰- کرج، اشتهارد، فردیس

۱۱- بوشهر، گناوه، دیلم

۱۲- دشتی، تنگستان 

۱۳- رباط کریم، بهارستان

۱۴- نهبندان، سربیشه

۱۵- قائنات و زیرکوه 

۱۶- تربت جام، تایباد، باخرز

۱۷- اسفراین

۱۸- بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه، رازو جرگلان 

۱۹- دزفول

۲۰- دشت آزادگان، هویزه 

۲۱- ابهر، خرمدره، سلطانیه 

۲۲- خدابنده 

۲۳- سمنان، مهدی شهر، سرخه 

۲۴- دامغان 

۲۵- خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد، کورین

۲۶- سراوان، مهرستان، سیب و سوران 

۲۷- شیراز 

۲۸- آباده، بوانات، خرمبید

۲۹- قزوین، آبیک، البرز

۳۰- قم 

۳۱- سنندج، دیواندره، کامیاران 

۳۲- سقز، بانه 

۳۳- کرمان، راور 

۳۴- بم، ریگان، فهرج، نرماشیر 

۳۵- کرمانشاه 

۳۶- اسلام آباد غرب، دالاهو 

۳۷- کهکیلویه، بهمئی، چرام، لنده 

۳۸- گنبد کاووس 

۳۹- رشت 

۴۰- آستارا 

۴۱- خرم آباد، دوره 

۴۲- الیگودرز

۴۳- بابلسر، فریدونکنار

۴۴- قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ، سوادکوه شمالی 

۴۵- اراک، کمیجان، خنداب 

۴۶- تفرش، آشتیان، فراهان 

۴۷- بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خمیر 

۴۸- همدان، فامنین 

۴۹- اسدآباد

۵۰- یزد، اشکذر، بخش ندوشن، دهستان سورک 

در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تأیید قرار گرفت.

کد مطلب 3580312

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