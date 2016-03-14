پاکستان آماده سفر روحانی به اسلام آباد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان که برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری آسیا به بانکوک سفر کرده بود در دیدار با «جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان از آمادگی پاکستان برای سفر «حسن روحانی» ریاست جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد خبر داد.

وی در دیدار با ظریف افزود: ایران و پاکستان روابط دوستانه و دیرینه ای با هم دارند و هر دو کشور می توانند روابط دوجانبه را در زمینه های آموزشی، تجاری و اقتصادی بیش از پیش توسعه دهند. اسلام آباد برای گسترش روابط دوجانبه منتظر سفر حسن روحانی به اسلام آباد است.

لازم به ذکر است رسانه های پاکستان و منابع دیپلماتیک این کشور از سفر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در ماه مارس به اسلام آباد خبر می دهند.

این در حالی است که «نواز شریف» نخست وزیر و «راحیل شریف» فرمانده ارتش پاکستان در روزهای اخیر به ریاض سفر کردند و در مراسم اختتامیه رزمایش «رعد شمال» که با مشارکت ۲۱ کشور و در راستای تشکیل ائتلاف به اصطلاع ضد تروریسم سعودی برگزار شد، شرکت کردند. در این رزمایش نیروهای نظامی پاکستان نیز شرکت داشتند.

سرتاج عزیز در ادامه تصریح کرده است: نواز شریف به دعوت رسمی «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیت هسته ای در واشنگتن شرکت خواهد کرد. احتمال می رود نواز شریف در حاشیه این کنفرانس با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کند.