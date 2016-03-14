خویشتنداری ایران همیشگی نیست/ عربستان از سکوت ایران بترسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنایت ها و تجاوزگری های عربستان در سالهای اخیر، به آنان هشدار داد که خویشتنداری ایران همیشگی نیست.

این یادداشت که در قالب یک پست اینستاگرامی منتشر شده به شرح زیر است:

عربستان از سکوت ایران بترسد!

در دو سال اخیر، رژیم آل سعود دیوانه‌وار به تجاوزگری‌هایی در منطقه دست‌زده است. میلیون‌ها نفر را آواره و ده‌ها هزار نفر را کشته و زخمی کرده است.

اخیراً وزیر امور خارجه عربستان، کشور عراق را تهدید نموده است که نیروهای خود را از طریق بصره به سوریه خواهد برد! یعنی هم‌زمان به عراق و سوریه تجاوز کند و خود را به مرزهای ایران برساند!

هرچند ما دشمن اصلی خود را آمریکا و رژیم صهیونیستی می دانیم، اما به سعودی ها هشدار می دهیم، از سکوت و خویشتنداری ایران بترسد و درصورتی‌که عربستان به این تجاوزگری‌ها ادامه دهد به‌شدت تنبیه خواهد شد.