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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۳۸

هشدار سرلشگر رضایی به آل‌سعود:

خویشتنداری ایران همیشگی نیست/ عربستان از سکوت ایران بترسد

خویشتنداری ایران همیشگی نیست/ عربستان از سکوت ایران بترسد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به سعودی ها هشدار می دهیم از سکوت و خویشتنداری ایران بترسد و درصورتی‌که عربستان به این تجاوزگری‌ها ادامه دهد به‌شدت تنبیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنایت ها و تجاوزگری های عربستان در سالهای اخیر، به آنان هشدار داد که خویشتنداری ایران همیشگی نیست.

این یادداشت که در قالب یک پست اینستاگرامی منتشر شده به شرح زیر است:

عربستان از سکوت ایران بترسد!

در دو سال اخیر، رژیم آل سعود دیوانه‌وار به  تجاوزگری‌هایی در منطقه دست‌زده است. میلیون‌ها نفر را آواره و ده‌ها هزار نفر را کشته و زخمی کرده است.

اخیراً وزیر امور خارجه عربستان، کشور عراق را تهدید نموده است که نیروهای خود را از طریق بصره به سوریه خواهد برد! یعنی هم‌زمان به عراق و سوریه تجاوز کند و خود را به مرزهای ایران برساند!

هرچند ما دشمن اصلی خود را آمریکا و رژیم صهیونیستی می دانیم، اما به سعودی ها هشدار می دهیم، از سکوت و خویشتنداری ایران بترسد و درصورتی‌که عربستان به این تجاوزگری‌ها ادامه دهد به‌شدت تنبیه خواهد شد.

کد مطلب 3580320

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