اتهام مجدد «احمد شهید» به ایران/خرسندی رژیم صهیونیستی از گزارش

به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد شهید» گزارشگر ویزه سازمان ملل در امور ایران در سی و یکمین نشست رسمی شورای حقوق بشر این سازمان همچون گذشته جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرد.

گزارش وی که موجبات تقدیر و تبریک رژیم صهیونیستی از وی را در پی داشت جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق رسانه ها و سانسور، اعدام‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق اقلیت‌ها متهم می کند.

وی در عین حال به پیشرفت هایی در زمینه حقوق بشر در ایران اشاره کرده و از این امر تقدیر کرده است.

علاوه بر اعتراض نماینده ایران در نشست به گزارش احمد شهید نمایندگان روسیه، چین، سوریه، کوبا، ونزوئلا، عراق به رویکرد سیاسی شورای حقوق بشر و احمد شهید در قبال ایران، اعتراض کردند.

نماینده ایران در این نشست با غیر منصفانه و نامتوازن خواندن گزارش احمد شهید گفت: پیشبرد حقوق بشر باید براساس احترام به تفاوت فرهنگ‌ها و سنت‌های کشورها و بدون تلاش برای تحمیل کردن شرایط بر کشورها صورت گیرد.

عضو هیئت نمایندگی ایران در نشست با انتقاد از عدم رعایت بی طرفی از سوی گزارشگر سازمان ملل و نیز رویکرد سیاسی وی گفت: برخورد با کشورها نباید گزینشی و سیاسی باشد و گزارش‌ها نیز باید بی‌طرفانه و حرفه‌ای باشد. اما متاسفانه گزارشگر سازمان ملل این اصل را نادیده گرفته است. با وجود پاسخ‌های دقیق ایران به گزارشگر سازمان ملل، موارد اندکی از آن‌ها در گزارش وی منعکس شده و این گزارش متوازن و بی‌طرفانه نیست.

وی خواستار پایان ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص ایران با توجه به پیشرفت های حاصل شده از سوی ایران شد.

در حالیکه قرار است در این نشست درباره تمدید ماموریت احمد شهید تصمیم گیری شود هیئت های غربی در این نشست در مواضعی جانبدارانه خواستار همکاری بیشتر ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل شدند و از ادامه ماموریت وی حمایت کردند.