بازداشت زینب الخواجه از سوی نظامیان آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع آگاه اعلام کردند: نظامیان رژیم بحرین ظهر امروز دوشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۶ به وقت محلی با یورش به منزل زینب الخواجه فعال زن بحرینی وی را به همراه شیرخواره یکساله اش بازداشت کرده اند

دادگاه های بحرینی قبلا حکم زندان به مدت سه سال برای زینب الخواجه را به اتهام پاره کردن عکس حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین و ورود به زندان مرکزی جو که پدرش عبدالهادی الخواجه درآن به سر می برد را صادر کرده اند.

زینب الخواجه فعال دمکراسی خواه بحرینی که دختر 'عبدالهادی الخواجه' فعال برجسته و خواهر "مریم الخواجه" نایب رییس مرکز حقوق بشر بحرین است، در تاریخ اول دسامبر (۱۰ آذرماه ۱۳۹۳) در دادگاهی غیابی به اتهام حمله به دو پلیس زن به حبس محکوم شده بود.وی همچنین پیشتر به اتهام پاره کردن عکس "حمد بن عیسی آل خلیفه" شاه بحرین به سه سال حبس و پرداخت سه هزار دینار بحرین (۷۹۶۰ دلار آمریکا) محکوم شده بود.عبدالهادی الخواجه پدر وی که از رهبران مخالفان بود، در پی برپایی تظاهرات مردمی سال ۲۰۱۱ علیه حکومت آل خلیفه در بحرین ، زندانی و به حبس ابد محکوم شد.

سازمان عفو بین الملل بارها از رژیم بحرین خواسته است که احکام صادره علیه زینب الخواجه را لغو کند و از اقدامات علیه فعالان در موضوعات مربوط به آزادی بیان دست بردارد اما مسئولان رژیم بحرین به این قبیل درخواست های بی توجهی کرده اند.