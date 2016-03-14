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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۵۱

مه‌آبادی اعلام کرد:

افتتاح مترو فرودگاه مهرآباد/ اجرای طرح تحول خدمات فرودگاهی

افتتاح مترو فرودگاه مهرآباد/ اجرای طرح تحول خدمات فرودگاهی

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور با اشاره به افتتاح مترو فرودگاه مهرآباد گفت: طرح تحول خدمات فرودگاهی به صورت آزمایشی در دو فرودگاه مهرآباد و مشهد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله مه‌آبادی در مراسم افتتاح پروژه های توسعه فرودگاه مهرآباد گفت: طرح تحول ساختار فضای کشور با ایجاد ۷ هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه هوایی، یکطرفه کردن راه ها و استفاده از فناوری راه ها در راه های  هوایی حدود ۱۰ روز پیش به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه امروز طرح تحول خدمات فرودگاهی به صورت آزمایشی در دو فرودگاه مهرآباد و شهید هاشمی نژاد مشهد افتتاح شد، افزود: ۴۰ میلیارد تومان در طرح های تحول خدمات فرودگاهی برای این دو فرودگاه هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور با اشاره به اینکه این مرکز لندساید و ایرساید فرودگاه را از طریق دوربین های نظارتی تحت پوشش قرار می دهد، اظهار داشت: این طرح از تخلفات احتمالی جلوگیری کرده و به بررسی و رفع گلوگاه های خدمات رسانی می پردازد.

مه‌آبادی ادامه داد: نمایندگانی از حراست سپاه، نیروی انسانی، فرودگاه و بخش های دیگر در مرکز نظارت تصویری مهرآباد حضور دارند. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور با اشاره به اینکه فردا سه شنبه مترو فرودگاه مهرآباد هم به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: اصلاح و تعویض تابلوهای راهنمای مسافر در ترمینال ها، راه‌اندازی ۴ دستگاه پله برقی و آسانسور و افتتاح سامانه ارسال خودکار طرح پرواز از دیگر پروژه های افتتاح شده است.

کد مطلب 3580328

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