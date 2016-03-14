ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در لاین شمالی آزادراه تهران - کرج از محدوده کیلومتر ۲۵ تا شهرک جهان نما سنگین با میانگین سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت است.
وی در ادامه گفت: ترافیک لاین شمالی آزادراه تهران - کرج در ادامه مسیر از محدوده شهرک جهان نما تا پل فردیس نیمه سنگین و تردد خودروها به کندی انجام می شود.
رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در لاین شمالی آزدراه کرج - قزوین را تا محدوده هشتگرد سنگین اعلام کرد و گفت: ترافیک در لاین جنوبی آزادراه کرج - قزوین از محدوده گلشهر تا پل حصارک نیمه سنگین با میانگین سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت است.
اکبری در پایان ترافیک محور کرج - چالوس را روان و عادی با سرعت ۵۶ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد.
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