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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۵۷

رئیس پلیس راه استان البرز خبر داد:

ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین سنگین است

ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین سنگین است

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک آزادراه تهران - کرج - قزوین را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در لاین شمالی آزادراه تهران - کرج از محدوده کیلومتر ۲۵ تا شهرک جهان نما سنگین با میانگین سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت است.

وی در ادامه گفت: ترافیک لاین شمالی آزادراه تهران - کرج در ادامه مسیر از محدوده شهرک جهان نما تا پل فردیس نیمه سنگین و تردد خودروها به کندی انجام می شود.

رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در لاین شمالی آزدراه کرج - قزوین را تا محدوده هشتگرد سنگین اعلام کرد و گفت: ترافیک در لاین جنوبی آزادراه کرج - قزوین از محدوده گلشهر تا پل حصارک نیمه سنگین با میانگین سرعت ۸۳ کیلومتر بر ساعت است.

اکبری در پایان ترافیک محور کرج - چالوس را روان و عادی با سرعت ۵۶ کیلومتر بر ساعت اعلام کرد.

 

کد مطلب 3580330

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