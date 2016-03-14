پرسپولیس با ۱۵ گل هنرمندان را گلباران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولس در چارچوب یک دیدار تدارکاتی و در آخرین مسابقه خود در سال ۹۴ در ورزشگاه درفشی فر و از ساعت ۱۶ به مصاف تیم ستارگان هنر ایران رفت که توانست این مسابقه را با پیروزی پرگل ۱۵ بر صفر به پایان برساند.

حاشیه های این مسابقه را در زیر می خوانید:

* اعضای تیم ستارگان هنر ایران پیش از آغاز این مسابقه خوش و بش گرمی با برانکو ایوانکویچ و تعداید از سرخپوشان داشتند.

* حدود ۱۰۰ هوادار با بنر بزرگی که منقش به عکس هادی نوروزی بود در ورزشگاه حضور پیدا کردند.

* در نیمه اول نفراتی چون علی محسن زاده، وحید حیدریه، رضا نورمحمدی، مایکل اومانیا، لوکا ماریچ، بابک حاتمی، محسن مسلمان، مهرداد کفشگری، محسن بنگر، علی علیپور و امید عالیشاه به میدان رفتند و در نیمه دوم نیز نفراتی چون محمد رحمتی، مرتضی قدیمی پور، شهاب زاهدی و امیرعباس آئینه چی به میدان رفتند. همچنین از نکات جالب توجه پرسپولیس در نیمه دوم حضور کریم باقری و ایگورپانادیچ در ترکیب پرسپولیس بود.

* محسن بنگر که به عنوان مهاجم امروز در ترکیب سرخپوشان حضور داشت عملکرد خیلی خوبی داشت و چندین گل به ثمر رساند.

* میلاد کمندانی که هفته گذشته از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد با وجود حضور در تمرین نوبت صبح سرخپوشان امروز تنها دقایقی وزنه زد و پس از چند دقیقه مجموعه را ترک کرد.

* جری بنگلستون هم که از ناحیه مچ پا احساس درد داشت در تمرین امروز شرکت نکرد.

* در ترکیب تیم ستارگان هنر ایران هم نفراتی چون نیما نیکیسا، مهدی شیری، علی لهراسبی، حمید اصغری، علی عبدالمالکی، بنیامین مظفری و ... حضور داشتند.

* در پایان این بازی تیم فوتبال پرسپولیس توانست با نتیجه پرگل ۱۵ بر صفر تیم ستارگان هنر را شکست دهد.

*در این مسابقه محسن بنگر ۴ گل، وحید حیدریه ۲ گل، شهاب زاهدی ۲ گل، بابک حاتمی ۲ گل، امید عالیشا، علی علیپور، لوکا ماریچ، کریم باقری و ایگور پانادیچ هر کدام یک گل برای پرسپولیس به ثمر رساندند.

* اعضای هر دو تیم در پایان مسابقه به هم عکس یادگاری گرفتند.