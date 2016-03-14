افزایش ۲ برابری ظرفیت فرودگاه امام/نیازمند ۲۰ میلیون گردشگر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر در مراسم افتتاح پروژه های توسعه فرودگاه مهرآباد با بیان اینکه توسعه گردشگری و اجرای سیاست‌های عمومی دولت به همگرایی ۲۷ دستگاه نیازمند است، گفت: از زمانی که گردشگر وارد کشور می شود، تا زمانی که از کشور خارج می شود ۲۷ ارگان به وی خدمات می دهند.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم با قراردادهای جدید تعداد هواپیماها افزایش یابد، اظهار داشت: ترمینال دو فرودگاه امام(ره) تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری می رسد و ظرفیت این فرودگاه به دو برابر افزایش می یابد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: امیدواریم رتبه جدب گردشگر خارجی در ایران افزایش یابد؛ چراکه از جهت وضعیت جاذبه‌های گردشگری رتبه ۱۵ تا ۲۰ جهان را داریم، اما از نظر تعداد گردشگر در رتبه ۴۷ دنیا هستیم.

سلطانی‌فر با اشاره به اینکه حدود ۸ میلیارد دلار درآمد گردشگری داریم، گفت: در این حوزه رتبه ۳۶ دنیا را به دست آورده ایم. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه باید طبق هدف سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ درآمد کشور از محل درآمدهای ارزی گردشگری از ۰.۵ فعلی به ۲ درصد افزایش یابد، توضیح داد: باید ۵ میلیون گردشگر فعلی خارجی به ۲۰ میلیون گردشگر برسد.