به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: در سال جاری شاهد کاهش ۲۶ درصدی جرایم خشن در استان هستیم که دارای اهمیت بسیار بالایی است.

وی با اشاره به کشفیات ۱۰۴ درصدی جرایم خشن در استان طی سال جاری، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد از این کشفیات مربوط به امسال و ۱۴ درصد نیز مربوط به سنوات قبل بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه در همه مولفه‌های مربوط به جرایم خشن شاهد کاهش بوده‌ایم، بیان کرد: در زمینه سرقت مسلحانه ۵۵ درصد، سرقت به عنف ۳۶ درصد، تجاوز به عنف ۳۱ درصد و تیراندازی ۲۸ درصد کاهش را امسال شاهد هستیم.

کشفیات ۱۲۳ درصدی قتل‌ها

وی با اشاره به کشفیات ۱۲۳ درصدی قتل‌ها در استان بوشهر، به جز یک مورد، همه قتل‌های امسال استان بوشهر کشف شده است.

عباس‌زاده از کاهش ۸ درصدی سرقت‌های در استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: ۹۲ درصد از سرقت‌های استان بوشهر کشف شده است که از معدل کشوری هم بالاتر است.

کشف ۲.۸ تن مواد مخدر

وی به کشف ۲.۸ تن مواد مخدر در استان بوشهر طی سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: در مجموع با احتساب عملیات‌های مشترک با دیگر استان‌ها، ۳.۲۴ تن مواد مخدر کشفیات در سال جاری داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی کشفیات خودروهای حمل مواد مخدر در استان بوشهر طی سال جاری، گفت: در زمینه انهدام باندهای مواد مخدر نیز ۲۳ درصد افزایش را داشته‌ایم.

وی همچنین به اجرای یک هزار و ۸۰۳ طرح مبارزه با مواد مخدر در استان اشاره کرد و گفت: در این زمینه شاهد افزایش ۳۴ درصدی هستیم.

کاهش تصادفات

عباس‌زاده به کاهش یک درصدی تصادفات درون شهری طی سال جاری نسبت به سال قبل اشاره کرد و افزود: در زمینه تصادفات برون‌شهری نیز امیدواریم طی روزهای مانده تا پایان سال جاری افزایش را نسبت به سال قبل نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: در حوزه پلیس فتا نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده است و در مجموع ۹۶ درصد از جرایم این حوزه کشف شده است و ۱۸ درصد هم افزایش کشفیات نسبت به سال قبل داشته‌ایم.

وی به کشف ۱۳۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: ۲۳۰ نفر در این راستا دستگیر شده‌اند، ۱۹۵ دستگاه توقیف شده و ۹۵۰ پرونده تشکیل شده است.